Un diputado del PP intenta impedir que la presidenta de la Marea de Residencias hable de las víctimas en Madrid

Desagradable momento el vivido este lunes en la Asamblea de Madrid cuando el diputado del PP y presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Miguel Ángel Rumayor, quería impedir que una representante de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familiares (ADEMAF) hablara de la situación de las residencias en la región.

Se trata de Carmen López, la presidenta de la marea de residencias, conocida en 2021 por denunciar los protocolos de la vergüenza en Madrid donde trascendía que consiguió que su madre fuese derivada de una residencia de ancianos al hospital no porque la Comunidad de Madrid ofreciera el derecho a la Sanidad, sino porque se saltó el estado de alarma en pleno mes de abril de 2020 y se acercó a la residencia Parque de los Frailes, uno de los puntos negros de mortalidad en centros de mayores.

Finalmente, su madre terminó falleciendo un mes después de llegar al Hospital Severo Ochoa donde ingresó, según ha contado la propia López, “con una neumonía bilateral y con un nivel bajo de saturación de oxígeno en sangre”.

Desde entonces ha liderado junto a su asociación las acciones judiciales. A pesar de los archivos, precisamente este unes los familiares han recibido la noticia de que la Audiencia Nacional se abre a juzgar la gestión de Ayuso en las residencias tras varios portazos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Fruto del nerviosismo o no, lo cierto es que Carmen López hablaba de las medidas necesarias para abordar la situación de las residencias de mayores en la región. Una cuestión que pasa, inevitablemente, por no repetir los mismos errores que en 2020 llevaron a 7.291 mayores a morir sin atención médica en lo peor de la pandemia.

Sobre ello se refería en su comparecencia a petición del PSOE. "En tan solo dos meses en 2020 fallecieron en toda España 20.000 personas que vivían en residencias. La mitad de estas personas, incluidas en esta escalofriante cifra, fallecían en la Comunidad de Madrid. Exactamente 9.470 personas según datos del Portal de Transparencia de la propia Comunidad. De ellas, 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos...", indicaba López justo cuando era interrumpida por Miguel Ángel Rumayor, presidente de la Comisión.

"Le tengo que llamar a la cuestión. Tiene que hablar usted de la cuestión de las residencias, está usted hablando de un acto de hace cuatro años. Yo le llamo a la cuestión por primera vez. Puede continuar", expresaba el diputado del PP.

En ese momento, la diputada del PSOE, Lorena Morales, tomaba la palabra interpelando al presidente de la Comisión destacando que en una sesión anterior, Amnistía Internacional se refirió a eso señalando que hacer referencia a lo que ocurrió en Madrid en 2020 es importante para llegar a la cuestión de la situación actual de las residencias.

"Yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y el futuro es preciso hablar del pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy", respondía la representante de la marea de residencias. "Si me escucha aterrizaremos en todo lo que hay que hablar... Yo lo que tengo escrito viene a cuento sobre esto", respondía ella mientras recibía la reprimenda del popular por hablar de "víctimas de un delito". "No, solamente he leído la definición de la RAE", se defendía López.

Tras la intentona de no dejarla hablar, Carmen López conseguía proseguir con su intervención. Finalmente, concluía su intervención. "Me gustaría terminar diciendo alto y claro que todas la víctimas no hubieran muerto igual, todas las víctimas no hubieran muerto. Tampoco hubieran muerto lo mismo en una residencia que en un hospital. Si hubieran muerto en un hospital lo hubieran hecho teniendo derecho a la Sanidad y a una muerte digna. Y no, las familias no hemos pasado página. No olvidaremos y no cesaremos hasta encontrar justicia, verdad y reparación". No obstante, volvía a ser interrumpida por el diputado del PP anunciando que se le había acabado el tiempo a pesar de que estaba concluyendo y normalmente se permite, en este tipo de comparecencias, dar una cierta cortesía para acabar las frases.

Posteriormente, el PP acusaba a la representante de actuar a modo de "revancha" y señalaban que atacan al PP porque solo quieren "atacar a su presidenta", en referencia a Isabel Díaz Ayuso. Tras una discusión con la portavoz del PSOE, Lorena Morales, después de que el PP indicara que la compareciente iba en calidad de representante del PSOE.

Fuentes consultadas en la Asamblea de Madrid señalan que Carmen López, tras las acusaciones del PP, ha abandonado llorando a su salida de la comisión en la Cámara de Vallecas.