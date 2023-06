La cruzada de Vox contra la bandera LGTBI llega a Castilla y León: "No van a callarnos"

La bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGTBI, ondea en las Cortes de Castilla y León, pero no ondea junto al resto sino que lo hace en las ventanas de los despachos que ocupa el PSOE en el Parlamento autonómico. Lo hacen después de que Vox se negara, como en otras ciudades y capitales españolas, a poner cualquier simbología que reivindique el Orgullo, que se celebra este miércoles.

Sin embargo, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán de Vox, ha ordenado al PSOE que la retire y ha amenazado al grupo socialista con enviar a los servicios de seguridad de la Cámara para que lo hagan, en caso de que no accedan a su petición.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del grupo socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha respondido con determinación en la Cadena SER, afirmando que no retirarán la bandera LGTBI "de ninguna de las maneras". Tudanca ha defendido la simbología de la bandera arcoíris, que se iza tradicionalmente en las Cortes y en numerosos ayuntamientos de todo el país, además de acusar a PP y Vox de asumir posturas reaccionarias al intentar evitar estas celebraciones y conmemoraciones.

"Estamos en nuestro derecho de libertad de expresión, defendiendo a un colectivo vulnerable que está siendo atacado por las instituciones en las que ahora gobiernan el PP y Vox, y visibilizarlo nos ha costado mucho", ha insistido Tudanca, defendiendo que la bandera arcoíris LGTBI se iza tradicionalmente en las Cortes y en numerosos ayuntamientos de todo el país, "hasta que PP y Vox han asumido los postulados más reaccionarios e intentan evitar estas celebraciones y conmemoraciones".

El Grupo Socialista ya había colocado la bandera LGTBI el año anterior como un gesto de apoyo al colectivo y ante la falta de reconocimiento por parte del Parlamento. Tudanca ha recordado, precisamente, que 2022 también recibieron amenazas de retirada de la bandera por parte de Vox, pero finalmente no se llevó a cabo. "No sé si porque no se atrevió, pero sí que es cierto que ahora están más envalentonados y han vuelto a amenazar al grupo socialista", ha dicho en Hora 25.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha justificado su solicitud haciendo referencia a una sentencia del Tribunal Supremo y a los artículos del Reglamento de las Cortes, que supuestamente respaldan la no utilización de banderas no oficiales en edificios públicos.