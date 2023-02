Villacís predice el futuro que le espera y Máximo Pradera se ve obligado a reaccionar con un emoticono

Begoña Villacís confía en sus opciones para dar la sorpresa en las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La candidata de Ciudadanos, elegida pese a no contar con el mínimo de avales necesarios, cree que será alcaldesa o vicealcaldesa de Madrid pese a que algunas encuestas sitúan a su formación fuera del pleno municipal.

En una entrevista este domingo en El País, Villacís ha dejado claro que su intención no es irse al PP tras los comicios porque le esperan cuatro años más de poder. "Después de las elecciones voy a ser vicealcaldesa de Madrid o alcaldesa de Madrid. Una de las dos cosas, yo creo que seré alcaldesa de Madrid. Me encanta la política local. Me encanta Madrid y tenemos un montón de proyectos que queremos desarrollar", ha señalado.

La periodista le pregunta qué pasará si ese vaticinio no se cumple. "¿Y si finalmente los resultados de Ciudadanos en Madrid no son los esperados?", le dice. "Es que lo van a ser", contesta sin dudar. Finalmente, Villacís asegura que Ciudadanos acabará cosechando escaños "porque la ciudad de Madrid es otra cosa". "Aquí tenemos un recorrido", ha dicho.

Villacís ya tentó hace dos semanas la opción de dejar Ciudadanos y adherirse al PP. Tras varios días de negociaciones y de declaraciones cruzadas entre Almeida, Ayuso y ella, finalmente Villacís no encontró hueco en el PP de Madrid. “Sobran las razones para que la gente confíe en este proyecto y me voy a presentar para liderar el espacio de centro liberal en Madrid”, dijo en rueda de prensa.

Pero las aspiraciones triunfalistas de Villacís han chocado con el golpe de realidad en Twitter. Muchos usuarios se han sorprendido al ver que la líder madrileña cree que va a repetir en el puesto o que incluso puede llegar a ser alcaldesa. Uno de ellos ha sido el periodista Máximo Pradera, que ha respondido a su entrevista en El País con un sólo emoticono: el de la risa.