Begoña Villacís: "No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido"

Begoña Villacís no se queda en Ciudadanos porque nunca se ha ido. Así lo ha expresado la vicealcaldesa de Madrid en una rueda de prensa ofrecida este miércoles por la tarde en la que ha asegurado que, pese a los rumores de la última semana, "nada ha cambiado".

"No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido", ha aseverado una Villacís seria y hasta a veces emocionada, en la que se ha quejado del "barro" generado a su alrededor y de las "especulaciones" de los últimos días.

"Nunca me he movido del liberalismo", ha proseguido la vicealcaldesa madrileña, quien ha confirmado que se presentará "para liderar el espacio de centro en Madrid", en referencia a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, para las que se presentará a las primarias.

Villacís, que no ha querido "echar mierda" contra nadie, se ha quejado de que la última semana haya estado cubierta "con especulaciones". "Hemos visto lo peor de la política en estos últimos días, no hay nada que me sorprenda", ha asegurado la dirigente de Ciudadanos, quien afirma que no le gusta "moverse en el barro".

La vicealcaldesa asegura que ha hablado con el regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, sobre este asunto y "de manera distendida".

Sobre su reunión con Elías Bendodo, 'número tres' del PP, al día después de las primarias nacionales de Ciudadanos, Villacís ha dicho que en ningún momento fue para integrarse en el partido de Feijóo, a quien ha agradecido sus palabras de este miércoles por la mañana en Onda Cero.

Villacís ha negado haber hecho una propuesta para integrarse en el PP durante esa reunión con Bendodo, pero sí ha reconocido haber hablado de "crear vehículos distintos para concurrir a las elecciones". "Una cosa es clave nacional y otra municipal. Hay que elegir y escuchar a la gente que se va a presentar para que nos expliquen sus territorios y nos digan cuál es el vehículo, igual una plataforma vecinal...", ha dicho.