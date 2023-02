Xabier Fortes habla de cómo es su relación con Vox y aclara todas las dudas

El periodista Xabier Fortes ha participado en el podcast Lo que tú digas de Álex Fidalgo, en él, entre otras cosas, ha aclarado cualquier duda sobre cómo es su relación real con Vox.

"Es evidente, por lo que me vas contando, que tu relación con Vox no es buena", ha cuestionado el podcaster al presentador de La noche en 24 horas y él no ha dudado en responder.

"No, pues sí que tengo buena relación con Vox. O sea, me ponen a parir habitualmente sus seguidores y sus cuentas... Yo tengo buena relación con Espinosa de los Monteros", ha añadido.

Pese a ello, Xabier Fortes no ha dudado en reconocer que "no voy a decir lo que pienso de Vox porque tengo un programa en la televisión pública".

Tras ello, el periodista de RTVE ha también explicado que tiene "muy buena relación con Macarena Olona". "Me ponía a parir mucho, pero tenemos buena relación", ha expuesto.

Fortes también ha recordado lo que le pasó con las 13 rosas durante una entrevista a Iván Espinosa de los Monteros y, pese a ello, ha defendido que con él también tiene buena relación.

"Yo trato de mantener relación con todo el mundo. Yo puedo invitar a todo el mundo a mi programa, lo que no puedo es obligar a que vengan. Eso sí, yo hago mi papel, cuando me cuentas una trola, yo te voy a repreguntar. Si te gusta bien y si no te gusta, pues qué le voy a hacer", ha razonado.