Yolanda Díaz: "Hablando de listas electorales no se ganan unas elecciones"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prosigue su periplo por España en el fin del 'proceso de escucha' de su proyecto político Sumar, que culminará con el acto de presentación de su candidatura este domingo 2 de abril en Madrid.

Un proceso de escucha al que Díaz llega con la presión de Podemos, que insiste en que se produzca un acuerdo de coalición antes de las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, además de pedir unas primarias abiertas para elaborar unas listas electorales de cara a los comicios generales de final de año.

Sobre este tema se ha pronunciado en el acto que ha tenido lugar este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. "No ganamos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales. Así no se gana un país. A nadie le interesan hoy las listas electorales. No queremos mesas camillas ni hablar de listas electorales, queremos mirar hacia fuera", ha aseverado.

Palabras dirigidas a Podemos, partido al que muy probablemente no haga mucha gracia tampoco la imagen que se ha producido este mismo sábado después de este acto, cuando se han encontrado Díaz y Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos, quien ha deseado mucha suerte a Díaz el próximo 2 de abril.