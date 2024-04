Zapatero desvela qué hizo cuando ETA le amenazó con bombas si no le cogía el teléfono a su jefe

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Hace tiempo que Zapatero ha vuelto de pleno a la escena política para ser un actor clave. Sus espaldarazos al Gobierno de coalición progresista y al PSOE de Pedro Sánchez se presumieron clave para que el actual mandatario lograse aguantar el tirón en las pasadas generales y resistir el avance del PP de un Feijóo que ganó, pero pinchó al quedarse sin posibilidad de materializar una investidura.

Ahora, el expresidente socialista vuelve a estar bajo el foco mediático, con la publicación de Crónica de la España que dialoga (Navona), un libro de conversaciones con el exdirector de La Vanguardia Màrius Carol. En esta interesante obra, Zapatero deja algunas confesiones de relevancia de la que fue su etapa a la batuta de España.

En una entrevista con El País, aborda uno de los momentos más tensos. La noche de una de las mayores amenazas de la extinta banda terrorista ETA. Un momento, además, que tuvo lugar en medio de las complicadas negociaciones con el grupo armado y que vivió de la mano de otro político clave en la lucha contra el terrorismo, el por aquel entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

ZP: "ETA nos amenazó con varias bombas si yo no le cogía el teléfono a Thierry"

Zapatero ha sido preguntado por uno de los pasajes de su nuevo libro, concretamente por cuando narra que Rubalcaba le llamó para decirle que el jefe de la banda, Francisco Javier López Peña, a.k.a. Thierry, amenazaba con hablar con el presidente o hacer explotar varias bombas la mañana siguiente en distintos puntos del país, con el objetivo de asesinar a miles de personas.

Tuvieron que tomar una complicada decisión, pero la tomaron de la siguiente forma. "Fue una noche difícil", detalló Zapatero a El País. "Me llamó Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, diciéndome que estaban en una negociación y que se bloqueaba", recordó el que fue presidente cuando la banda terrorista fue derrotada. Sobre las condiciones, Zapatero desveló que "que Thierry exigía hablar conmigo y que, si no, tenían puestas varias bombas en España y que a primera hora de la mañana explotarían".

El exmandatario socialista también señaló que la decisión, la respuesta a dar a ETA, se tomó "con Rubalcaba, en la última conversación que tuvimos, en torno a las tres de la mañana". ¿Cuál fue la respuesta? Se plantaron ante la amenaza, convencidos de que era un farol: "Decidimos que no, que no me iba a poner al teléfono con Thierry".

Asimismo, Zapatero ha asegurado que "mi pálpito y el de Alfredo Pérez Rubalcaba era que no era posible eso", reconociendo que no era seguro: "Pero obviamente se corrió un cierto riesgo".