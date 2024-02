De sacar un 14 de 14 en selectividad a publicar su cuarto libro con 20 años: así es la historia de María Cuadrado

María Cuadrado sigue dando pasos firmes para ir poco a poco forjando su carrera como escritora. Esta joven malagueña de 20 años y con altas capacidades, tiene un coefiente intelectual de 150 (por unos 100 que es la media), saltó a la fama en 2021 cuando consiguió sacar con 17 años, un año menos que el resto de sus compañeros, un 14 de 14 en selectividad.

Desde entonces y con la constancia que la caracteriza, además de ir avanzando curso a curso en la carrera de Traducción e interpretación en inglés en la Universidad de Málaga, ha empezado a asomar la cabeza en el mundo literario nacional.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Aficionada a escribir desde pequeña, siempre ha plasmado sus sentimientos y sus vivencias sobre el papel, fue en 2023 cuando sacó su primer libro en español, Todo y nada, nada y todo, una novela donde narra la historia de amor no correspondido que vivió en su primer año universitario.

Este fue el primer libro que publicó ella en español, pero no el primero de su corta pero intensa trayectoria como escritora. Antes ya había autopublicado en inglés los libros de ficción Beyond y So long as I'm with (2019).

Ahora Cuadrado, que tiene 27 libros escritos, ha dado un paso más e impulsada por la editorial Valparaíso, la editorial con la que publicó Todo y nada, nada y todo, se ha animado a que unos poemas que escribió durante esa etapa de amor no correspondido vean la luz en el poemario Acuérdate de mañana.

“Todo lo escribí durante esa época, pero la gracia que tiene los poemas es que mientras duró el drama yo escribía muchos, pero después también porque me quedé mal”, afirma sobre ese poemario.

Escribir le ayudó a pasar página

Una de las cosas que destaca Cuadrado es que desde pequeña escribir le sirvió para relatar lo que sentía. Esta joven, que sufrió varios episodios de bullying escolar durante su adolescencia hasta el punto de tener que cambiar de instituto, siempre ha encontrado en la escritura su pequeño refugio.

Por eso, cuando vivía esta historia de amor no correspondido ella iba dejando por escrito todo lo que estaba viviendo. Confiesa que escribir le ayudaba a expresar y plasmar sus sentimientos, aunque hubo un momento cuando ya pasó un tiempo que lo tuvo que dejar porque ya no le beneficiaba.

“Lo que me pasa con escribir algo que me ha ocurrido es que al principio me cura y me ayuda a procesarlo, pero luego ya no. Mientras la herida sangra hay tinta para escribir porque sangra sola, pero cuando se está empezando a cerrar si quieres escribir vas a tener que abrirla y al final se te va a infectar y te vas a hacer daño. Y el desamor es una herida en el alma”, compara esta joven que también está dando clases de extraescolares de inglés y ha traducido un libro con esa misma editorial.

María Cuadrado sosteniendo sus cuatro libros. Imagen cedida por María Cuadrado

Sin embargo, un tiempo después y viéndolo todo con el duelo ya superado, añade, le fueron saliendo de forma natural los mejores poemas. En total, acabó con unos 200 sobre esta historia, aunque para publicar únicamente ha podido escoger 50, entre los que también se encuentran algunos que creó mientras hacía esa selección al recordar con mucha más perspectiva lo que había vivido.

Además, ella, que escribió la novela sin dar pistas del género de los personajes, remarca que ve este aspecto como imprescindible una poesía: “La poesía se caracteriza para mí por ser ambigua, y si se la quitas ese rasgo pierde la gracia. Un poema, independientemente del género que pueda tener y las terminaciones, se lo puedes dedicar a quién tú quieras”.

“Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”

A pesar de tener la sesión de Shakira junto a Bizarrap como su himno de cabecera y ese “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de la letra como una frase tatuada a fuego, Cuadrado explica que la publicación de estos dos libros no tiene nada que ver con venganza ni nada parecido.

De hecho, confirma que el poemario no tenía ninguna intención de publicarlo en este momento de no habérselo propuesto la editorial. “Soy otra persona desde entonces. Publico los poemas de entonces, pero es que he madurado mucho desde los 17 de cuando pasó hasta casi los 20, esto es agua ya pasada”, afirma, señalando que únicamente los saca y los promociona.

María Cuadrado, con su nuevo libro 'Acuérdate de mañana'. Imagen cedida por María Cuadrado

A pesar de eso, sí que reconoce que los poemas se los llegó a pensar en no publicarlos porque llegó a tener miedo: “Todo y nada, nada y todo es una historia, tienes la ficción que nadie se puede meter ahí pero un poemario sí es más personal y da miedo o cuanto menos respeto. No es porque lo vaya a leer esa persona, que no creo que lo lea nunca y a la que no veo desde el 2022, pero sí gente que te conoce y eso se presta a preguntas que igual no quieres responder”.

Además, reitera que no lo escribió por venganza y sí por ella, casi como “herramienta sanadora que ayudara a procesarlo”.

Lo que sí que deja claro, es que va a seguir escribiendo y ya solo tiene la mirada fija hacia delante. De hecho, está terminando los últimos flecos de un thriller que avisa que va a ser “muy bueno” y promete seguir dando pasos para ir poco a poco situando su nombre entre los más destacados de la literatura nacional.