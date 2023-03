Un 14 en selectividad y 20 libros escritos con 19 años: la historia tras los éxitos de Maria Cuadrado

Tres libros publicados, dos de ellos en inglés, y otros 17 escritos esperando ver la luz. Detrás de esta trayectoria está María Cuadrado, una malagueña de 19 recién cumplidos que es una de las grandes promesas de la literatura española.

Este jueves esta joven andaluza, que se encuentra en segundo de Traducción e Interpretación en inglés en la Universidad de Málaga, un año por delante del que le tocaría, va a presentar en la librería Luces de la Málaga su libro Todo y nada, nada y todo.

Aunque parezca que su vida está cargada de éxitos, Cuadrado ha tenido que superar momentos difíciles. A los 12 años fue víctima de una de las lacras que tiene la sociedad: el bullying escolar.

Ella, que es una persona de altas capacidades (tiene un coefiente intelectual de 150, por 100 que es la media) sufrió maltrato psicológico tanto por parte de alumnos y profesores hasta el punto de que tuvo que cambiar de centro e irse a uno público, donde la adelantaron un curso.

Como terapia de liberación, se refugió en la escritura, su gran pasión desde pequeña. "A los 5 años sabía leer perfectamente y a los 6 ya estaba leyendo novelas de 400 páginas", afirma, recordando que a los 7 años ya empezaba a contar sus vacaciones.

Pero la inspiración de su primera novela le llegó a los 12, cuando le ocurrieron los episodios de bullying. En su cabeza empezó a crear una historia a la que dio forma tres años después.

"Desde los 12 hasta los 15 años además de sacarme los cursos profundizaba por puro ocio sobre cómo escribir libros, el uso de técnicas narrativas, la psicología de los personajes, el desarrollo de la historia, etc. Y no podía sacarme esa historia de mi cabeza, aunque tampoco conseguía escribirla, hasta que en el verano de 2020, cuando estaba en 4 de ESO, lo conseguí", afirma.

Ese libro, Beyond, lo autopublicó en inglés y es el primero de la saga Black Tears, que tiene hecha, aunque no han visto todavía la luz. Al año siguiente completó su segunda novela, So long as I'm with (2019), que lo publicó bajo una editorial India, y ahora ha sacado su tercera novela.

Cuadrado sueña con poder vivir algún día de sus libros, aunque le gustaría combinarlo con un trabajo de traductora. "Si soy solo escritora saldría muy poco de casa y a mí me gusta relacionarme con la gente, por eso trabajaría de traductora aunque no lo necesitara", explica esta malagueña que sus aficiones van desde la conducción hasta ir al gimnasio, hacer punto, ir de compras o buscar caracolas en el mar. "Es algo que me relaja mucho", confiesa.

Todo y nada, nada y todo, la historia de un desamor

Cuadrado en 2021 y tras sacar un 14 de 14 en la selectividad entró con 17 años en la carrera de Traducción e interpretación en inglés en la Universidad de Málaga. Ese año tampoco lo tuvo fácil.

Se vio siendo la más pequeña en un mundo donde había adultos de todo tipo. "Quería dejar de ser la diferente porque eso cansa. Además, quise crecer más rápido de lo que me tocaba porque viví una situación de amor no correspondido e intenté hacer cosas que no podía hacer por edad", relata.

Esa experiencia de ese amor no correspondido fue la que le inspiró para construir en tan solo dos meses este libro escrito en español y en forma de prosa poética, aunque recalca que no es del todo real.

Sin embargo, no es un libro cualquiera, ya que tiene una peculiaridad que lo hace único: no se conoce el género de los personas ni el lugar en el que transcurre la historia.

"Al principio lo escribía en primera y segunda persona, pero quería quitarle el género, como ocurre en inglés, donde tú no sabes si estás escribiendo a un chico o a una chica. Tras un reto que me pusieron lo conseguí", explica Cuadrado, que insiste en que el amor y el amor no correspondido es algo universal que no tiene género.

"Tú cuando escuchas una canción de Taylor Swift no sabes para quién habla si no te lo dicen. Yo quería que mi libro fuera algo parecido, que todo el mundo se pudiera sentir identificado independientemente de si lo lee un hombre o una mujer o si el destinatario es un hombre o una mujer", insiste esta joven malagueña.

Siempre con los pies en la tierra

A pesar de tener más libros escritos que años de vida, Cuadrado mantiene los pies en la tierra y no se cree mejor que los demás. "Sé que soy una persona muy inteligente, pero eso no me hace ser mejor que nadie", asegura.

Ella de hecho reconoce en todo momento que no quiere llamar la atención. "De hecho en mi vida he tenido mucha más atención de la que habría querido o la que me gustaría haber tenido. Ojalá yo hubiera pasado más desapercibida en ciertos aspectos, mi vida habría sido más fácil.", llega a decir.

Incluso recomienda a personas que estén en su situación que no revelen que son de altas capacidades: "Aunque no tendría que haber problemas, está el tema de la envidia, que es el mayor escollo que una persona así se va a encontrar. Por eso y desde mi experiencia recomiendo que no se diga. Los beneficios de contarlo son muy inferiores a todo lo que te. va a perjudicar".

Además, Cuadrado también es crítica con la gente que le dice que está malgastando una cabeza brillante estudiando traducción o escribiendo libros cuando podría estar investigando avances como por ejemplo la cura contra el cáncer.

"Es que la gente se cree que porque yo sea de altas capacidades tengo que dedicar mi vida a cosas así y no, lo siento mucho pero no. Yo no siento ninguna responsabilidad en ese sentido, yo como todo el mundo quiero ser feliz con y hacer cosas que me hagan feliz, por eso hago esto", remata.

Y eso es lo que hace, ser feliz haciendo lo que más le gusta y sin molestar a nadie: escribir libro y sacarse la carrera.