El 'whatsapp' que es considerado por la justicia como la dimisión de un fijo discontinuo

Desde que la tecnología irrumpió con fuerza en nuestras vidas y aplicaciones de mensajería instantánea se pusieron al orden del día como una herramienta fundamental más al igual que el propio teléfono, todo ello tuvo repercusiones también en el ámbito laboral.

Las comunicaciones laborales mediante app's como WhatsApp o Telegram son una realidad en infinitud de empresas y centros de trabajo en la actualidad y eso incide directamente también en conflictos laborales. Si piensas que escribir un determinado whatsapp a un jefe no tiene validez legal, la siguiente información te interesa. Mucho.

Precisamente, en esa línea, sobresale el caso del que se hace eco el medio especializado Confilegal, ante un pronunciamiento judicial que afectó a un trabajador fijo discontinuo. Tanto que acabó perdiendo su empleo al ser considerado como una dimisión.

¿Qué decía el 'whatsapp' que fue considerado por la justicia como una dimisión de un fijo discontinuo?

En este sentido, se trata de la historia de lo que le aconteció a un empleado de una empresa en Bergondo (A Coruña). En dos casos, la justicia dio la razón a la mercantil frente a él, tras el mensaje que había enviado a su jefe. Concretamente fue la decisión del Juzgado de lo Social Nº1 de A Coruña y, más tarde, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

Desde 2017 trabaja como fijo discontinuo en el cargo de oficial de 3ª. En 2020 no recibió llamada para acudir a su trabajo, por lo que presentó una papeleta de conciliación por despido. En pleno estallido de la crisis sanitaria internacional del coronavirus, la empresa que estuvo en ERTE esgrimió que no le habían llamado ante el nivel de incertidumbre que dominaba aquellos momentos. El acto acabó sin avenencia.

"Con todo el respeto del mundo, el lunes no contéis conmigo"

Con todo, en septiembre de 2021 sí que llamaron al empleado, que recibió dicha llamada un viernes siendo avisado de que debía acudir en el centro de trabajo el lunes. Su respuesta fue la siguiente: "No gracias, la verdad es que después de dos años nadie se dignó a hablar conmigo, a informarme de mi situación en la empresa, ¿y me venís un viernes avisándome que el lunes vaya a trabajar una semana y media de contrato?".

"No, gracias, no estoy tan desesperado" o "con todo el respeto del mundo, el lunes no contéis conmigo", señaló en la conversación el trabajador. Cuando llegó 2022 no llamaron al trabajador y este lanzó otro acto de conciliación que acabó en la justicia, pero no fue considerado como un despido improcedente, por lo que recurrió ante el Superior gallego, alegando que la firma había contravenido el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores.

El TSXG no le dio la razón, tras considerar los magistrados que "los fijos discontinuos son llamados en el orden y la forma que se determine en los convenios colectivos" y que, a la luz de los mensajes, "hay manifestación expresa por parte del trabajador de su intención de finalizar la relación laboral existente. Pues así se extrae del contenido del WhatsApp".