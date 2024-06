Este fue el primer virus informático y, de rebote, el primer antivirus del mundo

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

En el vasto mundo de la tecnología, los virus informáticos han sido una constante amenaza desde los albores de la era digital. Estos programas maliciosos, diseñados para infiltrarse y dañar dispositivos sin el consentimiento del usuario, han evolucionado a lo largo de los años, pero su esencia destructiva permanece inalterada. La historia de estos entes digitales es tan fascinante como su funcionamiento, y se remonta a los primeros días de la informática.

El primer virus reconocido como tal fue el Creeper, que apareció en 1972 y atacó a una máquina IBM Serie 360. Este virus, más una curiosidad que una amenaza real, se propagaba a través de la red y mostraba el mensaje “I’m the creeper… catch me if you can!” (¡Soy la enredadera… Atrápame si puedes!). Aunque su impacto fue limitado, el Creeper marcó un antes y un después en la seguridad informática, pues con él nació también el primer programa antivirus: el Reaper (segador), creado específicamente para eliminar al Creeper.

La creación del Reaper fue un hito en la historia de la informática, pues representó la primera vez que se desarrolló un software con el propósito explícito de combatir otro programa. Este enfrentamiento entre virus y antivirus sentó las bases para lo que hoy conocemos como la industria de la seguridad informática, una batalla constante entre quienes buscan proteger la información y aquellos que intentan comprometerla.

A pesar de que el término “virus informático” no se adoptaría oficialmente hasta 1984, estos programas malintencionados ya existían desde antes. Investigadores de Bell Labs, incluidos Victor Vyssotsky, Robert Morris Sr. y Doug McIlroy, desarrollaron un juego llamado Darwin que consistía en eliminar al programa adversario ocupando toda la RAM. Este concepto de competencia entre programas fue un precursor de lo que más tarde se conocería como guerra de virus.

Con el paso del tiempo, los virus informáticos han afectado a casi todos los sistemas operativos conocidos y utilizados, desde Windows hasta MacOS y Linux. Sin embargo, es importante destacar que un virus generalmente ataca solo al sistema operativo para el que fue desarrollado, aunque existen excepciones de virus multiplataforma.

La propagación de estos programas nocivos puede ocurrir de diversas maneras, incluyendo el correo electrónico, la mensajería instantánea y, especialmente, las redes sociales. Estas últimas se han convertido en la principal vía de difusión de virus, aprovechando las interacciones cotidianas de los usuarios para infiltrarse en sus dispositivos.

Los virus informáticos pueden causar una amplia gama de problemas, desde la pérdida de productividad y cortes en los sistemas de información hasta daños irreparables a nivel de datos. Además, su capacidad de replicarse y diseminarse a través de copias hace que las redes modernas, cuando carecen de seguridad adecuada, sean un medio ideal para su propagación.