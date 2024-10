Adif y Renfe guardan silencio sobre el audio filtrado y remiten a la investigación abierta

Una filtración de una supuesta conversación entre trabajadores de Adif -el gestor ferroviario español- sobre el descarrilamiento de un tren sin pasajeros, el pasado sábado en el túnel que une las estaciones de Chamartín y Atocha, está marcando la actualidad este martes. El motivo pasa porque de dichas afirmaciones de ese supuesto empleado del centro de control de Adif se desprende que se trató de un descarrilamiento provocado para evitar un grave accidente.

Ni la propia Renfe ni la propia Adif se han pronunciado sobre ese audio que ha desvelado el digital Voz Pópuli y han publicado diversos medios de comunicación. En su lugar, remiten a la investigación oficial abierta. "La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios será la encargada de dictaminar cuándo, qué y cómo pasó todo", expusieron desde Renfe. Esta ha sido la misma postura que ha mantenido el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando ha sido preguntado por la filtración esta mañana.

"Nosotros no podemos desvelar aspectos de la investigación hasta que haya concluido", ha asegurado el titular de Transportes, advirtiendo a la prensa de que "a nivel comunicativo jugamos con una mano atada en la espalda". Con todo, sí ha dejado entrever que es necesaria cautela ante las noticias que se han publicado: "Pido por favor, prudencia, estoy leyendo algunas cosas que, en fin, no las voy a valorar, pero pido esperar al resultado de la investigación".

Tampoco ha podido fijar una horizonte temporal o el plazo que abarcarán las pesquisas de la investigación abierta. "No lo sé, no depende de mí, no es un organismo que dependa de mí [es un órgano independiente, también de Adif y Renfe]", ha indicado Puente a la prensa, puntualizando que "obviamente estamos trabajando y tenemos información que tenemos que poner a disposición de la comisión [de investigación]".

No obstante, Puente sí ha aludido a los hechos que se pueden confirmar y que ya son conocidos, tras ser inquirido sobre si hubo peligro para personas. "Esto sí es conocido, un tren iba remolcado a taller, en un momento, que no puedo exponer, se suelta de ese tren que le remolcaba e inicia un recorrido de caída libre", detalla Puente, para indicar que "un trabajador toma la decisión de desviarlo para evitar que acabe saliendo en la playa de vías" y que "la decisión de ese trabajador produce la evitación para cualquier caso".

¿Qué se expone en el audio?

En este sentido, se desprenden varias claves de dichas grabaciones, una de ellas que se habría tratado de un presunto error humano.

"Pero encima es que yo no entiendo cómo se ha frenado ese tren", se escucha al supuesto empleado en el audio, continuando "o sea, han debido de cortar el otro tren y encima han debido de aislar todos los frenos. Entonces, el otro tren no ha descarrilado el tren entero, ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel. Y decían que iba a toda ostia, encima hay una pendiente del 30%".

"Lo que han hecho es mover la agujas de Jardín Botánico a desviada, para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado" Conversación entre supuestos trabajadores de Adif, desvelada por 'Voz Pópuli'

"La unidad esa que iba a la deriva ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico y en Jardín Botánico había un tren de pasajeros esperando, parado, entonces se iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de pasajeros", apunta, a renglón seguido, exponiendo que "lo que han hecho es mover la agujas de Jardín Botánico a desviada, para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado".

Sobre el descarrilamiento, también indica que se habría producido "porque ha pasado el tren que iba a la deriva por las agujas de Jardín Botánico que son a 50 por hora [kilómetros por hora] y ha pasado ahí el tren a la deriva pues a 100 o a 200, lo que fuera".

El diario ABC ha publicado que ese tren con el que supuestamente impactaría se trataba del de Iryo que cubre el trayecto Alicante-Madrid, un tren modelo ETR 1000 con capacidad para unos 470 pasajeros. En dicha información se apunta, aludiendo a un documento interno de Renfe, que esta ordenó al tren de la firma privada retroceder, acabando el recorrido con 50 minutos de retraso.