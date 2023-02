Una fan de McDonald’s se tatúa su menú favorito y, como agradecimiento, así ha sorprendido la marca

La joven canaria María Barredo ha demostrado ser la fan número uno de McDonald’s. Actualmente, es estudiante de Medicina y está afincada en Madrid. Para declararle su amor a esta conocida franquicia de restaurantes de comida rápida, se ha tatuado su menú favorito en el brazo.

Como recompensa y a fin de agradecer a la joven su amor por la marca, McDonald’s le ha dado una sorpresa este martes 14 de febrero, Día de San Valentín, en el establecimiento que tienen ubicado en Moncloa, que es el que habitualmente frecuenta la joven.

"Es la típica de amor contemporánea", ha explicado la marca en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. María decidió mandar a la cuenta oficial de la cadena un mensaje directo relatando lo que se había tatuado. "Después de varios días y mensajes tontorrones, llegó la primera foto", haciendo referencia al dibujo del menú pintado ya para siempre en la piel de ella.

"Nos enganchamos por completo", han relatado en la publicación, para hacer, de esta forma, honor al Día de los Enamorados. 45 días después llegó, precisamente, el Día de San Valentín. La marca decidió diseñar un tatuaje con su nombre y darle una sorpresa en su restaurante habitual.

"Solo teníamos tres horas para dejarlo todo listo. Colocamos el diseño, preparamos la mesa y su menú perfecto y llegó el momento de la sorpresa", han explicado. Las imágenes posteriores del vídeo muestran a la propia María sorprendida por el regalo.

"Es lo más romántico que he visto en mi vida. Voy a llorar. La sorpresa me ha encantado. No me esperaba nada de esto. El McDonald’s para mí es: tanto mi comida de la felicidad como mi comida de la tristeza". Y, con estas declaraciones de la joven, la franquicia da por relatada esta nueva historia de amor.