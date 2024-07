Avisan de la llegada precipitada de la desconocida plaga gelatinosa que abarrota las playas españolas

Con la llegada del verano y el calor, es común que esta especie aparezca en las playas, ya que la temperatura del agua, más cálida en esta época, favorece su reproducción. A pesar de que su presencia asusta a los bañistas, debido a su similitud con las medusas, cabe destacar que se trata de una especie totalmente inofensiva y esencial para la salud del ecosistema marino.

Se pueden hallar tanto en las profundidades como en la superficie, según la especie, y las condiciones del agua, y su textura gelatinosa y color transparente les lleva a ser confundidas muchas veces por las medusas. Su dieta principal está basada en el fitoplancton y suelen aparecer en grandes grupos o cadenas en el mar.

¿Pican las salpas?

Esta especie no pica ni representa ningún tipo de peligro para los seres humanos, por lo que en caso de observar alguna no se hace falta tomar ningún tipo de precaución. La única misión de este animal es filtrar grandes volúmenes de agua para alimentarse de pequeñas partículas y fitoplancton, por lo que su función es vital para la salud del ecosistema marino, ayudando al ciclado de nutrientes, al proceso de filtración y otorgando alimento a otras especies. Es por ello que no se recomienda sacarlas del agua.

Al consumir fitoplancton, las salpas convierten el carbono orgánico de este en biomasa, que acaba hundiéndose en el fondo del océano, llevando el carbono desde la superficie hasta las profundidades marinas. Este proceso que las salpas realizan se conoce como "bomba biológica de carbono" y es fundamental para el ciclo global del carbono, lo que ayuda a combatir el cambio climático.

Por otra parte, las salpas son fuente de alimento para varios depredadores marinos, por lo que forman un eslabón importante de la cadena alimentaria oceánica. Asimismo, al realizar el proceso de filtrado, ayudan a clarificar el agua lo que permite que las especies que viven dependiendo de la luz solar, como es el caso de las algas o los corales, puedan salir beneficiadas.