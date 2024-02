La fortuna que ostenta Chuck Norris a sus 83 años de vida hace honor a sus memes épicos

Chuck Norris, leyenda viviente y una fuente inagotable de memes, películas y frases icónicas, ha dejado una huella ya imborrable en la cultura popular. Frases como "Chuck Norris no cumple años. Es el tiempo el que cumple Chuck Norris" o "Chuck Norris gana al Monopoly sin comprar propiedades" han permeado el inconsciente colectivo, elevándolo de hombre a mito. Su ascenso a la fama se consolidó en el mundo de las artes marciales antes de meterse en el mundo de la interpretación.

Su incursión en Hollywood se produjo gracias a la ayuda de Bruce Lee, a quien inicialmente entrenaba en artes marciales. Desde entonces, Chuck Norris ha sido un referente en la industria cinematográfica, destacando por su presencia en la serie "Walker, Texas Ranger" y numerosas producciones de acción. Pero, ¿cuál es su fortuna acumulada?

La fortuna de Chuck Norris

Con 83 años de edad, se calcula que Chuck Norris posee un patrimonio neto de aproximadamente 70 millones de dólares (casi 65 millones de euros). Su vasta trayectoria como actor, combinada con su éxito previo en las artes marciales y su servicio en las Fuerzas Aéreas de EE.UU., justifican su considerable riqueza.

Antes de emprender su carrera actoral, Chuck Norris era un experto cinturón negro en Tang Soo Do, jiu-jitsu brasileño y judo, incluso desarrolló su propio estilo de artes marciales conocido como Chun Kuk Do. Tras debutar en la pantalla grande con un papel en la película de espionaje "The Wrecking Crew" (1969), decidió adentrarse en el mundo de la actuación.

Su primer papel de prota llegó en 1977 con la película "Breaker! Breaker!", la cual resultó ser un éxito comercial, impulsando su carrera hacia numerosas películas de acción. En la década de 1990, alcanzó la cúspide de su popularidad con la serie "Walker, Texas Ranger".

Chuck Norris, honrando sus memes

A lo largo de los años, Chuck Norris se ha zambullido en el mundo de la escritura, abordando temas como artes marciales, ejercicio, filosofía, política, cristianismo, ficción occidental y biografía, siendo dos veces bestseller del New York Times. Además, ha forjado alianzas comerciales, destacando sus apariciones en anuncios televisivos para Total Gym.

A pesar de su éxito profesional, Chuck Norris ha priorizado su vida personal. Se casó a los 18 años con su novia de la escuela, Dianne Holechek, con quien tuvo dos hijos. Más tarde, descubrió la existencia de una hija producto de una relación extramatrimonial. Tras 30 años de matrimonio, se divorció de Dianne en 1989, para luego casarse con la exmodelo Gena O'Kelley en 1998, con quien tuvo gemelos en 2001.

En la actualidad, Chuck Norris disfruta de la compañía de sus 13 nietos y aboga por el cristianismo y el diseño inteligente. Además, ha establecido su propia fundación, Kickstart, con el objetivo de enseñar artes marciales a estudiantes de secundaria y promover su autoestima.

Aunque no depende únicamente de su carrera, Chuck Norris también está metido en el sector inmobiliario. Vendió su residencia en Dallas por 1,2 millones de dólares en 2013, y actualmente reside en Lone Wolf Ranch, en Navasota (Texas), donde administra su negocio familiar, una embotelladora de agua llamada CForce. Al final todos los memes sobre Chuck Norris acabarán siendo ciertos.