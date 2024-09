Un experto en RRHH permite mentir siempre en esta pregunta en una entrevista de trabajo

En las entrevistas de trabajo, intentas mostrar tu mejor cara. Procuras demostrar que tienes las capacidades, conocimientos y habilidades profesionales suficientes para desempeñar el puesto al que optas con garantías.

Los reclutadores se fijan no solo en lo que dices sino también en tu comunicación no verbal, en lo que expresas con tu gesticulación. La batería de preguntas que en muchas ocasiones tienes que responder son una prueba para ver no únicamente tus destrezas para trabajar en equipo, resolver problemas o aportar soluciones bajo presión, sino también para comprobar si mientes.

Sin embargo, tal y como recoge el medio húngaro Life, una experta en Recursos Humanos (RRHH) advierte de la pregunta en la que siempre debes contestar sí si te la formulan en una entrevista de trabajo: ¿Has postulado a otras empresas?

Lo más habitual es decir que no, ya que quieres dar la impresión de que solo te interesa esta empresa y deseas centrar tus esfuerzos en la compañía en cuestión; una respuesta que, a ojos de la experta, es incorrecta. Y es que, de acuerdo a la misma, “cuanto menos quieras, más te quieren ellos. En una entrevista de trabajo, si actúas como si estuvieras desesperado, como alguien que necesita y quiere este trabajo, disminuirá un poco su entusiasmo”, matiza de acuerdo a Life.

De igual forma, si te preguntan si has tenido otras entrevistas de trabajo, aunque sea mentira, también debes contestar afirmativamente. Sumado a ello, de solo haber echado tu currículum en la empresa en la que estás realizando la entrevista y haber tenido la gran suerte de que te han llamado para hacerla rápidamente, al preguntarte si has postulado en más compañías, la experta advierte que también debes mentir y contestar que sí.