¿Hay días festivos durante las Fallas 2023?: calendario laboral y escolar en Valencia

Joaquín Corbalan via Getty Images

Ya están aquí. La gran celebración de Valencia está dejando ganas que hacen arder y nunca mejor dicho. Las Fallas tienen marcado en rojo el calendario con su inicio fijado para el próximo lunes 1 de marzo. Se trata de la esperada edición en la que se dejan atrás las restricciones impuestas en anteriores años para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Llega el momento de sacar los petardos y vestirse con los trajes tradicionales de una celebración a la que acuden miles de visitantes de todas partes del mundo y de otros puntos de España. Para ello se cuenta con una atractiva agenda de actividades que se extenderá hasta el domingo 19 de marzo.

No obstante, la gran incógnita de muchos valencianos y valencianas pasa ahora por cuánto tiempo tendrán para disfrutar de esta mítica fiesta en la ciudad del Turia y vivir a tope bajo esa particular banda sonora original de la mascletà. Si bien en el caso de los trabajadores, no ha habido gran fortuna con el calendario -el único festivo, el 19 de marzo, día de San José, cae en domingo-, la situación es distinta en el ámbito de la enseñanza.

¿Los niños y niñas valencianas tendrán clase durante las Fallas?

En este sentido, el alumnado puede estar para echar cohetes, literalmente, porque contarán con una semana entera sin clase en la que podrán gozar de los distintos eventos programados.

Asimismo, serán días no lectivos el 15, 16 y 17 de marzo de 2023, lo que permitirá enlazar con el fin de semana del 18 y el 19. Es decir, desde la tarde del 14, los niños y niñas podrán comenzar a vivir la semana valenciana más grande.