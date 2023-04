Heridas una mujer y su hija de 4 años tras caer por una ventana en Avilés (Asturias)

La mujer que esta mañana, en torno a las 10.00 horas, se precipitó por la ventana de un quinto piso de la Avenida de Los Telares de Avilés con su hija de cuatro años se encuentra ingresada en el HUCA en estado grave, mientras que la pequeña está en el mismo centro hospitalario en estado crítico, según indican a Europa Press fuentes sanitarias.

Asimismo, la abuela materna de la menor, que reside en otro piso del mismo bloque, ha intentado quitarse la vida cortándose las venas al conocer lo ocurrido. No obstante los cortes no fueron lo suficientemente graves y su vida no corre peligro. La mujer está siendo atendida por los sanitarios y será trasladada a un centro hospitalario.

Los hecho ocurrieron esta mañana, en torno a las 10.00 horas, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press.