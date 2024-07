El primer meme en hacerse viral llegó hasta una de las series más populares de la historia

Si las pinturas rupestres suponen el principio del arte y de la representación fruto de la mano de un ser humano, ¿acaso los memes son la última representación más reciente de esa afirmación? Sea como fuere, ya hay quien se ha lanzado a un debate que requiere de cierta práctica de arqueología digital.

Seguro que te lo has preguntado en alguna ocasión, has respondido con ingenio, y vaya, con un meme, a una frase u ocurrencia de alguien en un grupo de mensajería instantánea. ¿De dónde ha salido, cuánto tiempo lleva usándose? Ya es complicado hacerlo con uno que haya nacido hace unos años o unos meses, pero hay una incógnita aún mayor. ¿Cuál fue el primero de todos?

Precisamente, esta es una cuestión que aborda El Confidencial en un reportaje en el que bucea en las raíces de los memes en internet. Y encuentra un claro candidato al origen de todo, la primera imagen de este tipo que se viralizó en la red desde EEUU y que tuvo incluso un 'papel' relevante en una conocidísima serie de la década de los '90.

El primer 'meme' que se viralizó y su aparición en la pequeña pantalla

Lo primero que hay que dejar claro es que no, la serie no es ni Friends ni Los Simpsons -no, no lo han hecho todo antes que nadie-, hay que dirigirse hacia las historias que sentaron todo un género. El que daría el testigo a las múltiples ficciones basadas en abogados y el mundillo jurídico en otros países. Efectivamente, la serie de la abogada Ally McBeal.

En las temporadas más avanzadas de la serie que destacaba por llevar a la escena las ensoñaciones, alucinaciones o imaginaciones como si realmente estuviesen ocurriendo en el episodio -un recurso de guion que después muchas otras series incorporaron-, la letrada comenzó a imaginarse a un bebé que representaba sus deseos -o temores- por ser madre.

El bebé escogido recordaba en gran medida al que se considera como uno de los primeros memes de internet, un .gif (conjunto de imágenes animado de carácter breve) que fue bautizado como el bebé bailarín (Dancing Baby) y que no era otra cosa que un bebé animado en 3D bailando en pañales que se compartía por los canales más usados aquel entonces. Fundamentalmente, en los correos electrónicos (y esas cadenas infinitas que bajo amenaza de mala suerte había que compartir y nadie echa de menos), pero también en salas de chats.

Según el citado artículo, detrás de este bebé animado estaba AutoDesk y los diseñadores Michael Girard, Robert Lurye y John Chadwick. Formaba parte de una exhibición de la tecnología de modelado y animación de la que disponían. Nada desdeñable por aquel entonces. El proceso por el que un meme se vuelve viral... pues pertenece a un azar que también requiere de otra 'odisea' para comprender su funcionamiento. Pero vaya si el bebé lo hizo.