Historia y Geografía solo en castellano: ¿ha fracasado el plan bilingüe de Aguirre para Madrid?  

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha dado un primer paso contra el modelo de enseñanza bilingüe que implantó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre: Geografía e Historia de España deberán impartirse en español en los centros bilingües de la región a partir del próximo curso 2025/2025. Según anunciaba este martes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, la decisión se habría tomado tras percibir que impartiendo Historia en inglés se ha producido “un detrimento” de los conocimientos del alumnado “tanto en Historia como en Inglés”.

De esta manera, desde el Gobierno regional han comunicado que la intención es “reforzar el estudio de la asignatura y evitar que sus contenidos propios se rebajen", reconociendo así, por primera vez después de más de dos décadas de funcionamiento, que el revolucionario modelo bilingüe de enseñanza de los centros madrileños no está dando los frutos esperados.

Desde la Consejería de Educación han evitado asociar esta modificación a algún acontecimiento específico, pero han recalcado que ni se trata de una decisión “precipitada”, ni se ha tomado únicamente a raíz de conocer los datos del último informe PISA. Por el momento tan solo han querido subrayar que “la Historia de España debe darse en español” y que todos los detalles del nuevo modelo se desarrollarán en profundidad a partir del próximo mes de enero con la presentación del ‘Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad’.

Un modelo 'suspenso' de sus predecesores

Más allá de la CAM, los sindicatos de Enseñanza también celebran el anuncio como una “muy buena noticia”. Sin embargo, consideran que llega muy tarde y tras demasiados avisos de los profesionales. Sin ir más lejos, cabe recordar que la Asociación Acción Educativa publicó recientemente un estudio sobre la opinión del profesorado acerca del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid y, tras entrevistar a 1.724 docentes de primaria y secundaria, determinaron que ocho de cada diez educadores advertían que impartir las clases en inglés afectaba el nivel de comprensión de los estudiantes y reducía “la profundidad de los contenidos abordados”.

En esta misma línea, Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO en Madrid, ha añadido en conversación con este medio que ha faltado por parte de la Comunidad de Madrid una evaluación del programa: "No reconocen públicamente el fracaso del modelo, pero con esa decisión política se ha generado durante años mucha desigualdad entre centros de enseñanza pública y privada. Fue un proyecto neoliberal que se impuso sin planificación de la red y ha provocado una mayor segregación del alumnado".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), junto a los expresidentes de la Comunidad Alberto Ruíz Galardón (2i) y Esperanza Aguirre (d) este lunes EFE

Asimismo, Galvín ha destacado que es fundamental que la Historia, como parte de la cultura, en general, se imparta en el idioma materno para asentar unos pilares sólidos en el aprendizaje. En este sentido, la representante de CCOO denuncia que muchos jóvenes "víctimas" de este modelo, "no saben nombrar la geografía madrileña en español" y la riqueza de su léxico es escasa. "No pueden llegar estos alumnos a la universidad sin saber, por ejemplo, que es una almenara. Los hechos nos demuestran que no se aprende de la misma manera", reitera.

Sin embargo, el plan impulsado por Esperanza Aguirre no solo habría afectado a los alumnos limitando su aprendizaje sobre algunas materias, sino que las familias, e incluso los docentes, también han encontrado problemas a la hora de cambiar de centro o encontrar destinos. Sobre el profesorado, además, Galvín apunta que fueron de los primeros damnificados del plan debido a que "durante los primeros años" el Gobierno regional financió "un programa muy potente de formación que después despareció".

Planes contradictorios para Madrid

A pesar de que con esta 'rectificación' del legado educativo de Aguirre el Ejecutivo madrileño asume que el modelo no está funcionando correctamente, los planes de Ayuso para los centros educativos pasan por ampliar el bilingüismo hacia abajo. Es decir, empezar desde el primer y segundo ciclo de Infantil (0-6 años).

Esta aparente contradicción tampoco ha sido bien recibida en los grupos sindicales. Si bien desde UGT llaman a la necesidad de hacer una estudio amplio, pormenorizado, de las consecuencias que puede conllevar dicho cambio, CCOO asegura que los dirigentes de la Comunidad "todavía no han llegado a ver la contradicción", pero puede tener un impacto "irreversible": "Este bilingüismo es radical y fundamentalista".

Por su parte, Esperanza Aguirre, en unas declaraciones recogidas por El País ha defendido su proyecto y asegurado que, "por experiencia propia", aprender en inglés es "muy bueno": "Estoy muy satisfecha del modelo que impulsé, creo que fue un gran éxito. No se pierde aprendizaje”.

Además, la expresidenta ha dejado caer que esta decisión del Ejecutivo de Ayuso puede que no esté motivada por algo únicamente pedagógico: "Parece ser que el motivo es que en un colegio privado de Madrid se pusieron unos libros de apoyo, de una editorial inglesa, en los que la historia de España estaba vista con ojos ingleses", ha apuntillado.