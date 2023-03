Jorge Javier Vázquez explota y pone los puntos sobre las íes a Mario Vaquerizo tras sus últimas declaraciones

Dado que el nuevo código ético de Mediaset impide a Jorge Javier Vázquez expresarse de de forma libre sobre cuestiones políticas, el famoso presentador utiliza su blog en la revista Lecturas y su reciente estrenado pódcast para decir todo aquello que quiera.

Este miércoles, Jorge Javier ha sorprendido al publicar una dura columna en contra de Mario Vaquerizo. El marido de Alaska incendió este fin de semana las redes sociales al asegurar en el programa de Paz Padilla "Déjate querer" que en España se había vuelto a la censura. "Vengo de una familia que han vivido la dictadura y te decían lo malo que era. Yo ahora me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho", explicaba el líder de las 'Nancys rubias', poniendo como ejemplo la Ley del menor. “Mi mujer, en ‘Pepi, Lucy y Bom’, tenía dieciséis años y no podría hacer esa película ahora. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosa del defensor del menor. Hay que coger las cosas en su justa medida. Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto”.

Las palabras de Vaquerizo han provocado un gran enfado en Jorge Javier, fan confeso de Alaska. Aunque le duele, califica a la pareja de artistas como una "decepción" y critica que Vaquerizo hable de censura cuando Alaska se expresa libremente en la radio junto a "un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón". El presentador hace referencia así, de forma clara, a Federico Jiménez Losantos, en cuyo programa Alaska colabora.

Mario Vaquerizo, junto con Isabel Díaz Ayuso Europa Press via Getty Images

Pero Jorge Javier también critica en la misma columna a Vaquerizo su postura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans. Mira Mario: me duele en el alma verte comiéndote a besos con una señora que manifestó en los micrófonos donde colabora Alaska que era una pesadez que la semana del Orgullo durara todo un mes, cuando precisamente gran parte de la gente que os adora tanto a ti como a tu señora pertenece al colectivo", le espeta.

Vázquez, además, niega que Mario sea “políticamente incorrecto”, como el cantante de Nancy Rubias proclamó en el programa de Paz Padilla. "En tu cabeza quizás sonará bien, pero tus acciones te retratan. Nunca lo has sido pero cada vez que pronunciabas esas palabras tus seguidores nos poníamos de perfil para no tener que profundizar en el asunto y acabar peleados con tus detractores", asegura Jorge.