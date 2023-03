Una diputada de Más Madrid da la réplica más sonada a Mario Vaquerizo por sus palabras sobre la dictadura

Manuela Bergerot, diputada de Más Madrid en la Asamblea, ha dado una de las respuestas más sonadas a unas polémicas palabras del artista Mario Vaquerizo, que se ha convertido en objeto de múltiples críticas.

Vaquerizo afirmó en el programa de Telecinco Déjate querer que se siente representado por la gente que vivió en la dictadura porque, en su opinión, ahora tampoco hay demasiadas libertades.

"Habíamos pasado por una dictadura, donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos, donde los prejuicios estaban y tú por llevar el pelo largo te metían en la cárcel...", empezó diciendo Vaquerizo.

En ese momento, Paz Padilla preguntó: "¿Crees que estamos retrocediendo un poco?". Vaquerizo no se mordió la lengua: "Mucho estamos retrocediendo. Ahí queríamos llegar. Yo que vengo de una familia en que han vivido la dictadura y demás y te decían lo malo que era, yo ahora me siento identificado con mis abuelos y tal".

"No puedes decir lo que piensas y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho. Por ejemplo, mi mujer haciendo Pepi, Luci, Bom no podría hacer esa película, a mí suegra la hubieran mandado a la cárcel por ser una mala madre porque el defensor del menor esto", prosiguió antes de rematar: "Todo lo tenemos que hacer de justa medida. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecto, pero es que yo me defino como políticamente incorrecto y pido un fuerte aplauso. Tenemos que ser libres".

Tras ello, Bergerot ha replicado: "¿Con qué se sentirá identificado Vaquerizo con la dictadura?".

"Y ha dado algunos datos: "1. ¿Los fusilamientos? 2. ¿Los 114.226 hombres y mujeres en fosas? 3. ¿Los 300 campos de concentración? 4. ¿El exilio de miles de españoles? 5. ¿Los bebés robados? 6. ¿La banalidad del mal de la derecha?".