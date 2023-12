La ola de frío arrastra dos especies de aves migratorias a España

El frío ya ha llegado, y mucho ha tardado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes lluvias tras la llegada de un frente Atlántico a Galicia que barrerá la península y las Baleares con precipitaciones casi generalizadas que dejarán una semana marcada por la inestabilidad.

Hacia finales de semana, además, el anticiclón de las Azores se rearmará y traerá tiempo estable al sur pero se seguirán colando borrascas y vaguadas por el norte. Estos frentes, además, llegarán probablemente reforzados por un largo río atmosférico de humedad que conectará a la península ibérica con el Caribe.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Las temperaturas, más propias del mes en el que estamos que las de meses anteriores, podrían traer una buena noticia, ya que puede facilitar la entrada de aves migratorias, para las que, en general, no ha sido un buen año en España.

Palomas y zorzales

Las poblaciones de aves en Europa han caído de media un 25% en los últimos 40 años, una cifra que sube al 57% si sólo se tienen en cuenta las especies típicas de zonas agrícolas. La causa de esta tendencia, según un estudio internacional publicado en la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) y recogido por EFE, sería la agricultura intensiva.

Además, la meteorología y la abundancia de alimento en Francia, ha retrasado en gran medida la entrada de palomas torcaces y zorzales a España, según ha publicado la revista Jara y Sedal.

La revista agrega que, a pesar de que el portal web especializado Palomeando.es asegura que "al menos el 90% de la paloma ya habría cumplido su migración por este año" a España, este 2023 está registrando una de las entradas menos numerosas de los últimos años.

En el caso de los zorzales, según añade el mismo medio, la falta de frío también está provocando un retraso similar respecto a su salida hacia el sur. Pero esto podría estar cambiando con la llegada del nuevo frente.