La UD Barbastro, ante la cita de su vida: así vive un club su primera vez contra un equipo de Primera

El 6 de diciembre del 2023 es ya una fecha escrita con letras doradas dentro de la historia de la UD Barbastro, un modesto club oscense que milita en la 2ºRFEF. Por primera vez en sus casi 90 años de historia, este conjunto altoaragonés va a disputar un partido oficial contra un equipo de Primera División. Lo hará contra el Almería a las 12.00 en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Tras la victoria contra la Ponferradina el pasado 1 de noviembre, los más de 17.000 habitantes de Barbastro sabían que iban a poder ver a un equipo de la máxima élite en casa. Entonces ya eran conscientes que habían hecho historia, pero fue el bombo y el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol el que quiso que el club almeriense fuera el ‘afortunado’.

Entre los artífices de este logro, además de la plantilla y el cuerpo técnico, se encuentra la dirección deportiva, comandada por el barbastrense Rafael Torres. Desde que entrara hace tres años a liderar la estructura del club los logros no han cesado: ha unificado los dos equipos que coexistían en la ciudad, ha vinculado el fútbol base al primer equipo, ha sacado al Barbastro de 3ºRFEF y, como guinda al pastel, ha hecho historia en la Copa del Rey con esta eliminatoria.

“Nos ha tocado el premio gordo de la lotería de jugar contra un Primera. Si me lo llegan a decir hace tres años lo hubiera firmado seguro, no me lo esperaba ni en mis mejores sueños. Quería trabajar por y para el club, aglutinar el fútbol de Barbastro y sacarlo adelante”, asegura Torres, que a sus 62 años es socio del Barbastro desde los 15.

“Para que te hagas una idea de lo que significa puedo decir que tengo todos los carnets guardados”, comenta orgulloso un presidente que es ahora mismo la persona más aclamada de la ciudad.

En una situación similar se encuentra Kike Rausell, uno de los dos canteranos de plantilla y el capitán del equipo. Desde que entró con cuatro años a jugar en la categoría prebenjamín, este barbastrense de 28 años ha ido creciendo de la mano del Barbastro hasta que en juvenil se fue a la SD Huesca. Después de estar fuera de casa varios años jugando por otros equipos de Aragón, volvió el curso pasado para liderar el ascenso ganando su grupo de 3ºRFEF.

El presidente de la UD Barbastro, Rafa Torres. JORGE MAZÓN GARCÍA / EL CRUZADO ARAGONÉS

“Es un partido muy, muy especial. Es el equipo de mi casa y vivir un encuentro así, que va a ser un espectáculo para la afición y la ciudad, lo hace todavía más único”, reconoce el mediocentro, que aunque explica que están centrados en la liga, sí que tiene “el gusanillo en el estómago de estar ante una cita como esta”.

“Es un partido histórico para el club y la ciudad y el campo estará a rebosar. Esto no se vive todos los días ni todas las temporadas”, asegura Rausell, que contara en la grada con el apoyo de su familia y amigos. “Van a poder estar animando y disfrutando, así que por mi parte estoy muy emocionado, con muchas ganas de jugarlo y por qué no de poder conseguir un gran resultado”, valora.

Difícil, sí, pero no imposible



Las probabilidades de éxito en este tipo de partidos son mínimas para el equipo pequeño, pero es deporte y todo puede pasar. Mientras hay vida hay esperanza, y a eso se agarra la plantilla y la dirección deportiva.

Sueñan con repetir lo que hizo el Alcorcón en 2009 cuando ganó al Madrid de Cristiano Ronaldo, Kaká o Benzema por 4-0 o la hazaña tras hazaña del histórico Mirandés de Pablo Infante en 2012. El club burgalés, estando en 2ºB, llegó a las semifinales de la Copa del Rey eliminando a tres equipos de Primera: Villarreal, Rácing y Espanyol.

Con precedentes como estos, por qué el Barbastro no va a poder soñar con ‘irse de copas’. “El porcentaje debe ser el factor sorpresa. Siendo realistas le daría un 5% porque estamos en 2ºRFEF y ellos tres categorías por encima. Estamos jugando contra un monstruo comparado con nosotros, pero la ilusión y la fe mueven montañas y claro que puede saltar sorpresa”, deja caer Torres, que avisa de que van a pelear por hacer posible lo que en un primer momento parece imposible.

Mismo pensamiento tiene la plantilla. En palabras de su capitán reconoce que “no hay nada que perder” y adelante que van a salir a por todas. “Creo que podemos hacer un buen papel y podemos conseguir la victoria y pasar de ronda”, confiesa Rausell.

Kike Rausell, en un partido con el Barbastro. JORGE MAZÓN GARCÍA / EL CRUZADO ARAGONÉS

El presidente incluso recuerda que el Almería está colista en la liga y que su objetivo es el de salvar la categoría. “Tienen el partido tres días después de recibir al Betis y cuatro días antes de ir al campo del Atlético de Madrid, eso les puede distraer, aunque contra el Talavera estaban en una situación similar y ganaron 0-2. Lo intentaremos”, sentencia.

Además, en caso de ganar, tendrían muchas opciones de recibir a uno de los cuatro equipos de la Supercopa de España: Atlético de Madrid, FC Barcelona, CA Osasuna y Real Madrid. “Eso ya sería el premio gordo”.

Contentos con el Almería



Real Sociedad, Athletic, Betis, Sevilla eran los nombres que más sonaban entre los aficionados del Barbastro. Pocos pensaban en el Almería, aunque no deja de ser un equipo de la máxima categoría nacional.

Así lo ve Rausell y la plantilla: “Es un histórico de nuestro fútbol, aunque este año no está teniendo los mejores. Cualquiera que nos tocara iba a ser emocionante porque Barbastro se prepara para recibir a un Primera”.

Torres, que se desplazó a Las Rozas para vivir el sorteo, da otros argumentos a los puramente futbolísticos. El presidente señala que, aunque por jugar contra un Primera ya estaba contento, equipos como el Athletic, el Sevilla o el Betis mueven mucha gente por toda España y eso se podría haber traducido en una mayor venta de entradas y mayores ingresos.

“Al final nos ha tocado el Almería y estamos muy contentos. Que vengan a casa un territorio que está a 800km, que conozcan Barbastro y toda la comarca del Somontano, que se sientan a gusto y puedan hablar bien, eso también es muy importante”, remarca.

Ambos finalizan con un mensaje para la población de Barbastro: el de que vayan al Municipal a ver el partido. “Que disfruten de la fiesta del fútbol que va a ser la ciudad y que apoyen para que podamos tener esa pizca de suerte para marcar un gol más. Quiero que sea una fiesta del fútbol y que la ciudad disfrute”, sentencia Torres. Rausell también anima “a subir, disfrutar y apoyar al equipo en una cita histórica”.

Al final, el deporte está lleno de historias de David que acaban ganando contra todo pronóstico a Goliath y el Barbastro, este miércoles, quiere escribir la suya.