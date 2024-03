Las dos islas cercanas a Canadá con la ikurriña en su bandera

Pasear por muchas de las ciudades del País Vasco implica ver alguna que otra ikurriña colgando en los balcones de los vecinos que las pueblan. No obstante, a miles de kilómetros de esta comunidad autónoma, es posible también verla en una bandera oficial.

Es el caso de San Pedro y Miquelón, un pequeño archipiélago francés situado a escasos 20 kilómetros de Terranova (Canadá) que se caracteriza no únicamente por portar la ikurriña en su bandera, si no también por hecho de no pertenecer a la Unión Europea, ya que es una colonia de ultramar.

Las dos islas próximas a Canadá formaron parte de la denominada Nueva Francia durante los siglos XVI y XVIII. Su tradición pesquera, que se conserva en la actualidad, se debe a que sirvieron como base para los barcos balleneros, que cazaban en aguas terranovenses desde el siglo XVI.

¿Y por qué tienen una ikurriña en la bandera?

Dicho potencial pesquero hizo que fuera una base importante para las embarcaciones vascas. De ahí deriva el nombre de Miquelón, adaptación amable del nombre Mikel en el País Vasco francés. Tal fue la marca que dejaron los euskaldunes en estas tierras que la bandera oficial porta la ikurriña vasca, entre otros elementos.

La influencia es notable a día de hoy, y es que cada verano, Miquelón alberga un concurso-exhibición de deportes rurales vascos, con la celebración de partidos de pelota. Asimismo, el aeropuerto de San Pedro conecta con París con el fin de que lleguen franceses y vascos, promoviendo así esas conexiones y la conservación de sus raíces.