"Que me metan ocho, diez o quince años, cuando salga la voy a matar y que me metan 20 años más"

Un hombre entró a la fuerza en la casa de su expareja y se escondió en el armario para esperarla con presuntamente de asesinarla. Una vecina que escuchó los ruidos dio la voz de alarma a la Guardia Civil, que acudió al domicilio de Vecindario (Gran Canaria) donde se dieron los hechos y procedió a detener al individuo.

Los agentes comprobaron previamente que la mujer que vivía en la casa estaba registrada en el sistema Viogen, y su situación entrañaba un riesgo alto. Los hechos ocurrieron el ocho de febrero.

El detenido, que ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa, tenía prohibido acercarse a la mujer tras haberla amenazado con un cuchillo en el pasado. Una vez en los calabozos profirió los siguientes gritos: "De la cárcel se sale, pero del cementerio no. Me da igual que me metan ocho, diez o quince años, pero cuando salga, la voy a matar y que me metan 20 años más", según el diario regional La Provincia, citado por la Agencia EFE.

En el momento de la detención, el hombre tenía en su poder un rollo de cinta americana, unos guantes de latex y un mechero. Además, había dejado unas tijeras sobre la mesilla de noche. En el resto de la vivienda los agentes encontraron un vaso con alcohol y un bolso con las herramientas que el hombre utilizó para forzar la puerta.

La mujer narró a los agentes que, después de denunciar a su expareja, recibió mensajes en los que el agresor le decía: "Hoy se acaba todo".

