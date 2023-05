Multado con más de un millón de euros por llevar en su coche un cerdo muerto

Un conductor ha recibido una sanción de 1,2 millones de euros por transportar en su vehículo un cerdo muerto que iba a ser utilizado para el consumo humano. No había pasado ningún control veterinario y la furgoneta tampoco cumplía los requisitos necesarios.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Torrevieja (Alicante) descubrió la carne porcina el pasado 12 de mayo durante un dispositivo de prevención de seguridad ciudadana en la autopista AP7. Al abrir el maletero de una furgoneta, descubrió un bulto sospechoso que resultó ser un cerdo muerto que iba a ser destinado al consumo humano.

Se requirió al conductor acreditar el origen del cerdo y su estado sanitario, pero no había pasado ningún tipo de control por lo que no había documentación. Además, el Seprona confirmó que era un cerdo doméstico que se había criado para su posterior consumo. Y el vehículo en el que se transportaba no cumplía tampoco las medidas técnicas e higiénicosanitarias necesarias.

Los cuerpos de seguridad del estado se vieron obligados entonces a denunciar al conductor por varias infracciones, que pueden acarrear multas de hasta 1.200.000 euros.

Una vez se denunció al conductor por la gravedad de los hechos, una empresa especializada se llevó el cuerpo del cerdo para proceder a su destrucción. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil están investigando de dónde provenía el animal.