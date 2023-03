La novedosa bebida del CSIC que te baja el colesterol y la inflamación

Todo hace indicar que una nueva bebida se hará hueco en el mercado próximamente. Esta noticia tiene como protagonistas a un grupo de investigadores del Instituto de la Grasa (IG-CISC), la empresa Oleica y otra compañía cordobesa: La Salmoreteca. Tras más de dos años de estudios, se ha conseguido una nueva gama de bebidas vegetales probióticas.

Según han informado, estas surgen a partir de la bacteria de la aceituna, denominado Lactiplantibacillus pentosus LPG1. Llegarán al mercado bajo el nombre de 'BeWellDrinks' y están hechas de agua, frutas y vegetales. Además contienen antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales (dependiendo del vegetal).

Uno de los factores clave es que estos no han sido sometidos a un proceso de fermentación, por lo que no llevan lactosa ni grasas de origen animal.

El L. pentosus LPG1 se trata de un fermento natural, algo que otorga ventaja a esta bacteria por encima del resto de microorganismos probióticos que no tengan origen vegetal. Los estudios realizados tanto 'in vitro' como 'in vivo', ha confirmado sus propiedades probióticas, como la reducción de colesterol, de actividad fitasa y antiinflamatoria

Diferentes bebidas: todas saludables

Para obtener diferentes bebidas y que cada una responda a los distintos tipos de necesidades de las personas, los investigadores han empleado distintas matrices vegetales y frutas (mango, zanahoria, naranja, pepino, piña...). Además, se le añadió L. pentosus LPG1, junto a vitaminas (A, B6, C, D y E) y minerales (Zn, Mg y K).

Los resultados de los análisis vertieron unas conclusiones positivas, determinando la supervivencia de 'L. pentosus LPG1' en todas las bebidas vegetales. Junto a esto, también se determinó la ausencia de patógenos alimentarios como: 'Listeria monocytogenes', 'Staphulococcus aureus' o Salmonella enterica' entre otros muchos.

En palabras de Francisco Noé Arroyo López, uno de los investigadores, estas bebidas supondrán una solución para aquellas personas intolerantes a la lactosa o que no puedan obtener probióticos mediante productos lácteos o aquellos que necesiten una dieta baja en colesterol.