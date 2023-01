El párroco de la iglesia donde ha sido asesinado el sacristán: "Posiblemente esta muerte iba para mí"

El párroco de la Iglesia de La Palma de Algeciras aún no entiende qué ha ocurrido. Juan José Marina, el titular del templo donde un hombre armado con un machete ha asesinado al sacristán, ha explicado a la Cadena SER que los hechos le han sorprendido en mitad de una misa en otra parroquia.

En una entrevista al programa Hora 25, el sacerdote ha reconocido que "me encontraba en la parroquia vecina cuando en mitad de la celebración una persona ha gritado que había un atentado en La Palma. Me vine para acá corriendo y me he encontrado esto".

"Ha sido después de la celebración de la misa. Ha ido directamente a por él", ha añadido explicando lo que sabe de los hechos. "No habíamos recibido amenazas, salvo puntualmente una vez. Diego pensaba que era una de estas personas que de pronto suben al altar para tirar las cosas, pero de pronto supongo que vio que tenía un machete bastante grande y se fue a por él", relata el párroco a la SER.

Sobre Diego Valencia, sacristán de la iglesia donde se ha producido el ataque, Marina cuenta visiblemente emocionado que "Diego era mis pies y mis manos. Para mí Diego ha sido un hombre fiel y posiblemente esta muerte iba para mí y se la ha encontrado él".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los hechos como "presunto ataque terrorista" y el autor ha sido detenido poco después de su doble ataque.

Según las primeras informaciones se trata de un hombre de origen magrebí y cercano a los 30 años, que ha sido grabado por varios vecinos mientras se movía por las calles céntricas de la ciudad.