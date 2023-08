Por qué el incendio de Tenerife es tan inusual y devastador

"Probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, sino de siempre, al menos de los últimos 40 años". Así ha descrito el propio mandatario canario, Fernando Clavijo, la situación que atraviesan en Tenerife. Desde el martes, cinco frentes de llamas han convertido en un infierno cerca de 4.000 hectáreas de terreno en un vasto perímetro de 42 kilómetros con hasta nueve municipios afectados.

Esta ha sido la primera noche en la que se puede hablar de buenas noticias, pero la buena noticia es sencillamente que se han identificado síntomas de normalización y se han podido concentrar los medios en el área norte del fuego. Y es que, en un escenario tan adverso, con más de 220 efectivos luchando sin pausa contra las llamas, el mínimo viso de estabilización hace prender la esperanza. Sobre todo para las más de tres mil personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares ante el avance del fuego.

Sin embargo, ¿por qué está sucediendo esto en Tenerife? Y, quizás, aún más importante, ¿por qué estamos ante un incendio tan inusual como devastador? Ante la afirmación de Clavijo, no faltaron voces que recordaron que en 2007 ya ardieron 15.000 hectáreas de terreno en Tenerife. Aquel fuego se inició el 2 de agosto y su extinción completa no fue declarada hasta el día 17. ¿Por qué los expertos hablan entonces del peor incendio en cuatro décadas? Porque en 2023 la magnitud de un incendio no se mide sólo por el terreno que arrasa.

Un 'cóctel' catastrófico perfecto

En este sentido, hay una serie de características identificadas por los expertos y técnicos desplegados en la isla tinerfeña que explican por qué este incendio es tan peligroso. La escarpada orografía del terreno a la que se suma el carácter cambiante de las llamas conforman un cóctel catastrófico y un reto al que se ven sometidos los profesionales de los equipos de extinción que luchan contra el fuego sin pausa.

Además, el técnico responsable de la extinción y jefe del Servicio Forestal del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, ha señalado que las características de este fuego hace que tenga en ocasiones un comportamiento errático por lo que las estrategias para su combate van cambiando y se centran fundamentalmente en una estrategia defensiva.

También coincide en el diagnóstico, Tomás Romero Puerto, capitán militar de Emergencias que, en declaraciones a Espejo Público en 'Antena 3', ha detallado que "el riesgo mayor está en que en los vientos locales hacen que el incendio sea muy errático y no se pueda mantener una línea muy definida en el perímetro". Además, ha apuntado a otras de las características que están jugando un importante factor negativo en este incendio, la columna de humo muy baja que impide el trabajo de los medios aéreos para realizar reconocimientos desde el aire.

La AEMET da el peor pronóstico para el incendio de Tenerife Se trata del peor en los últimos 40 años en las Islas Canarias y ya ha obligado a desalojar a más de 3.000 personas de sus casas.

Un fuego que crea su propia meteorología

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que la pasada noche ha sido la primera en la que el fuego se ha comportado "con la normalidad de otros incendios" registrados en el archipiélago, pues hasta ahora lo había hecho de manera inusual y creando su propia meteorología.

Ello ha permitido a los equipos de extinción trabajar de manera más intensa y a lo largo de esta jornada se confía en "consolidar el espacio" en la parte que afecta a La Esperanza, en el municipio de El Rosario, de forma que se puedan desviar recursos hacia el norte de la isla.

El jefe del Servicio Forestal del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, ha coincidido en que la jornada es "más tranquila" para los medios, pero ha puntualizado que el perímetro "sigue activo" y se esperan reactivaciones a lo largo del día, por lo que hay que ser "cautos", al tiempo que ha explicado que de noche se ha trabajado para "cerrar" la zona de La Esperanza que se extiende desde Las Lagunetas hasta la Pista de El Rayo.

Por su parte, la meteórologa y asesora del Cabildo de Tenerife Victoria Palma ha indicado por su parte que las condiciones meteorológicas son poco favorables excepto en lo referente al viento, que sopla del este flojo y ha despejado los cielos en la capital tinerfeña y La Laguna.