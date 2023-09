Y tras dimitir, Rubiales aún tenía todo esto que decir

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales volvía el domingo a dar un golpe de efecto para hacerse con el control de los tiempos presentando su dimisión después de que la Audiencia Nacional le abriese diligencias por un presunto caso de agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso en el marco de lo acontecido en la final de la Copa del Mundo de Fútbol femenino en Sídney.

Tras haber asegurado en cinco ocasiones que no iba a dimitir en una asamblea que ya ha pasado a las páginas más negras de la Federación, Rubiales acabó dejando el cargo, pero aún se reservaba una mano esta semana. La publicación de una entrevista exclusiva con el periodista Piers Morgan en Talk TV.

Como era previsible siguiendo la estela de sus anteriores declaraciones y la lógica estrategia de su defensa legal, Rubiales volvió a negar que el beso no consentido que propinó a Hermoso -y que ella ha denunciado- fue mutuo, pero también rechazó de plano que él o el exseleccionador Jorge Vilda hubiesen presionado a la jugadora madrileña -una de las acusaciones por las que se le investiga a Rubiales-.

Las frases más destacadas y polémicas de Rubiales en la entrevista

En este sentido, Rubiales reiteró muchas de las afirmaciones y explicaciones que había ofrecido en la asamblea en la que se negó a dimitir o en el posterior comunicado de su dimisión. Volvió a referirse al beso no consentido con nuevos matices y adjetivos, pero también ha roto su silencio sobre por qué decidió dimitir o cómo entendió la decisión de la suspensión temporal de la FIFA.

"Solo aprecio". Tras ya haber descrito con detalle la secuencia del beso no consentido, Rubiales volvió a insistir en su versión en la entrevista. Una vez más, ha admitido que esa escena que ha indignado a buena parte de la sociedad española fue un error, pero responsabilizando también a la futbolista. "Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados", relató, para reiterar que "no hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio".

¿Y si hubiese sido la selección masculina? Rubiales también ha sido preguntado por otra cuestión muy repetida tras lo visto en Australia. ¿Hubiera tenido ese momento de exaltación y pasión sentimental. Según él, sí: "¿Si habría hecho lo mismo si la selección de fútbol masculina hubiese ganado el Mundial? No tengo dudas". También ha remarcado que "el beso es una anécdota entre dos personas motivadas por la alegría", por lo que, a su juicio, "yo sé la verdad y estoy muy tranquilo con mi inocencia".

Sobre si Hermoso miente. Uno de los grandes titulares que ha dejado Rubiales es, precisamente, por no responder a una pregunta. Tras ser inquirido sobre si Hermoso está mintiendo al no encajar las dos versiones, Rubiales ha sido tajante. "No voy a responder a eso. Esto sinceramente es malo para todos", ha dicho. Cabe destacar que Rubiales se encuentra en plena fase de recopilación de vídeos de lo ocurrido en la ceremonia en Sídney. Según la Cadena SER ha pedido material audiovisual a El País, Diario As, RTVE y La Vanguardia. Y su defensa legal depende en gran medida de demostrar que la versión de Hermoso es falsa, a pesar de lo visto en directo por millones de personas, incluidas sus declaraciones aún sobre el césped.

"Yo no he presionado ni mandado a nadie a presionar a Jenni Hermoso". Era la gran pregunta tras conocer por qué presuntos delitos se le acusan. Rubiales ha rechazado completamente que hubiese presiones a la futbolista de Carabanchel y ha metido en ese paraguas al ya cesado técnico Jorge Vilda: "Jamás he presionado a nadie en nada. Lo niego categóricamente. Yo no he presionado ni mandado a nadie a presionar a Jenni Hermoso. Jorge Vilda no ha presionado a nadie, lo conozco".

"Es una expresión, en español, de 'Ole tus huevos', 'Ole tus ovarios'". Y una vez más, Rubiales se ha referido al gesto por el que se agarró los genitales en un momento de celebración del encuentro ante Inglaterra, estando en el palco oficial, con autoridades de la talla de la reina Letizia, la infanta Sofía o el ministro de Cultura, Miquel Iceta. El expresidente de la RFEF ha querido explicarse indicando que "el gesto desde la grada me produce más vergüenza". Ha insistido en que "iba dirigida a Jorge Vilda", al tiempo que ha aprovechado para volver a presentar sus disculpas a la Casa Real: "No he tenido la oportunidad de disculparme personalmente con la Reina. Toda la familia real me conoce. El Rey es una persona espectacular".

"Creo que es mejor salir y están de acuerdo. No quiero ser egoísta". Rubiales también ha explicado lo que le llevó a dimitir finalmente. "No voy a seguir", ha reconocido, indicando que "tengo una suspensión que están empezando y va a continuar". También ha deslizado que temía por el impacto mediático de su caso en la RFEF y ha apuntado a una decisión tomada en defensa del organismo y ante las grandes citas que debe afrontar el fútbol español: "Amo mi país y no quiere le afecte. Y también, estamos en la carrera por el Mundial 2030. Hemos luchado mucho por ello". Así, tampoco ha ocultado que "creo que es mejor salir y están de acuerdo. No quiero ser egoísta. La situación ha cambiado mucho en tres semanas, desde que dije que no iba a dimitir hasta ahora".