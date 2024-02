Un alto militar advierte de la consecuencia inmediatamente de una guerra entre Rusia y la OTAN

Si Rusia se plantease atacar a la OTAN, recibiría una grave respuesta, según el almirante Sir Tony Radakin que ha indicado que "el hecho ineludible es que cualquier asalto o incursión rusa contra la OTAN provocaría una respuesta abrumadora".

Además, al almirante no le cabe ninguna duda de que "la principal razón por la que Putin no quiere un conflicto con la OTAN es porque Rusia perderá. Y perder rápido", según ha puntualizado en un evento en Londres.

Otros líderes han advertido que Putin podría atacar a otro país europeo en los próximos años si no se detiene en Ucrania, según Bussines Insider. Radakin parece tranquilo por esta amenaza, pues entiende que su nación "no está en la cúspide de la guerra con Rusia. No vamos a ser invadidos", ha agregado.

Aunque el almirante ha declarado sin tapujos que "eso no significa que no podamos enfrentar ataques" y ha puesto como ejemplo la ciberguerra, "ya lo hacemos todos los días en el dominio cibernético".

Para Radakin los ataques podrían ser "ataques aleatorios en el espacio, en cables submarinos, e intentos de violación de los derechos humanos", pero ha recalcado que Rusia sería derrotada rápidamente por las fuerzas de la OTAN en caso de atacar un estado miembro.

Un ataque contra un miembro de la OTAN, se considera un ataque contra todos. Por ejemplo, si un Estado miembro como el Reino Unido es atacado, otros miembros, incluidos Estados Unidos, Alemania y Francia, podrían responder juntos.

Además, suena alentador que la alianza haya crecido de 30 a 32 países por la adhesión de Suecia y Finlandia, "con un PIB colectivo veinte veces mayor que el de Rusia. Y un presupuesto total de defensa tres veces y media más que el de Rusia y China juntas", ha puntualizado el almirante.