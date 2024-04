Una ciudad en medio de la nada reta a las más grandes del mundo con un mega rascacielos

El One World Trade Center no solo es el rascacielos más alto de Nueva York, sino de todo Estados Unidos. Se ubica en la parte baja del barrio de Manhattan y tiene una altura de 541 metros, distribuidos en 104 pisos. Actualmente ostenta el título de ser el séptimo edificio más alto de todo el mundo.

Sin embargo, está a punto de salirle un nuevo competidor en el país americano. Y esta nueva edificación no estará ubicada en Nueva York, sino en el polígono industrial de una ciudad en mitad de la nada: Oklahoma City, como informa Expansión.

La iniciativa es obra de Scot Matteson, el promotor encargado de reurbanizar un polígono industrial en decadencia. Ha cambiado los planes de construcción a última hora y ha incluido en los planos un rascacielos de 581 metros de altura, más del doble que el resto de edificios de Oklahoma City y 40 metros más que el One World Trade Center.

La noticia no ha sido muy bien acogida por Wall Street. De hecho, las mofas no han hecho más que empezar, y ya denominan a este nuevo proyecto de rascacielos como el "Burj Khalifa paleto", el "Burkhlahoma" o "Utopía en el cielo". Tal es la incredulidad en todo Estados Unidos ante la información de la construcción de este mega rascacielos que los propios ciudadanos del estado de Oklahoma no creen que vayan a llegar a verlo.

El problema es que la ciudad es conocida por su viento y sus tornados, algo que dificultaría la construcción del rascacielos. Aunque no es el único. También surge la incógnita de si el edificio quedaría vacío tras su puesta en funcionamiento, aunque Matteson quiere destinar 134 plantas a viviendas.