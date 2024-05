Una serie icónica de la BBC hace sátira pronosticando el año de inicio de una guerra Occidente-Rusia

Roger ap Gwilliam, personaje que aparece en el ultimo episodio de Doctor Who

La guerra Ucrania-Rusia es, por desgracia, uno de los temas más candentes de este 2024. Sin ir más lejos, este lunes 27 de mayo de 2024 gran parte de la atención mediática se ha centrado en la visita a España del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Sin lugar a dudas, uno de los grandes titulares de su visita ha sido la ayuda militar sin precedentes que Sánchez y Zelenski han firmado, con el objetivo de que el conflicto termine lo antes posible y en el mejor de sus escenarios.

Y es que ahora mismo sobrevuelan dos grandes incógnitas sobre la guerra: cuándo y cómo acabará. Muchos especialistas temen que el conflicto se alargue más de lo ya esperado y que, además, su finalización se convierta en el preámbulo de un conflicto a gran escala entre Rusia y Occidente.

Pues bien, tenemos un nuevo actor, y nunca mejor dicho, dentro de la miriada de analistas, expertos y periodistas que en los últimos días se están mojando con sus predicciones sobre el final de la guerra Ucrania-Rusia: una serie de ciencia-ficción de la BBC. Nos estaremos refiriendo a la longeva Doctor Who, cuya última temporada se estrenó recientemente en Disney+. Pero antes de dar más detalles sobre su pronóstico, ¿qué te parece un poco de contexto en caso de que no conozcas esta icónica serie?

¿De qué va Doctor Who?

A grandes rasgos, Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción con una larga trayectoria, que relata las aventuras de un Señor del Tiempo alienígena conocido como el Doctor. Su misión es proteger a los pacíficos habitantes de la galaxia de diversas amenazas invasoras. Para cumplir con esta tarea, viaja a través del tiempo y del espacio utilizando una máquina llamada TARDIS (que tiene la apariencia de una cabina telefónica azul) y se presenta en momentos cruciales de las revueltas de los villanos.

El Doctor siempre cuenta con la ayuda de un acompañante, conocidos en la serie como Compañeros, quienes le asisten en la lucha contra los invasores y en la restauración del flujo temporal. Un ingenioso recurso narrativo permite al Doctor experimentar cambios físicos denominados "regeneración" para eludir la muerte. Este mecanismo ha permitido que múltiples actores interpreten al personaje principal a lo largo de los años, siendo Ncuti Gatwa el que asumió el papel del Decimoquinto Doctor en la presente temporada. Y, gracias a los viajes al futuro, la serie puede lanzar pronósticos como el que detallaremos a continuación.

El pronóstico de Doctor Who: la Gran Guerra Rusa

El actual showrunner de Doctor Who, Rusell T. Davies, está aprovechando la premisa flexible de la serie para hacer crítica irónica de muchos de nuestros problemas actuales, tanto como raza y como sociedad. Sin dar muchos spoilers, el episodio Bebés Espaciales es una pulla muy velada hacia la ideología antiabortista de cierta población en Reino Unido, mientras que el episodio Boom denuncia de forma exquisita cómo la guerra se ha convertido en un recurso capitalista a la que solo le falta ser gestionada por algoritmos (si es que eso no está ocurriendo ya entre bastidores).

El caso que nos ocupa hoy es 73 yardas, el inquietante episodio que está disponible en Disney+ desde el pasado sábado 25 de mayo de 2024 y que ocurre en su mayoría en un hipotético 2046. Su trama en un aviso velado sobre cómo puede terminar la actual guerra Ucrania-Rusia si la situación no cambia.

El último episodio de Doctor Who explica, con su sátira habitual, que en 2031 se desata la Gran Guerra Rusa debido a la pasividad previa de la OTAN (y, dentro de ella, países como Reino Unido). El episodio no da muchos detalles concretos, pero deja caer que la Gran Guerra Rusa ocurre como consecuencia de permitir que la guerra Ucrania-Rusia se alargue demasiado mientras Occidente evita una intervención directa. Es uno de los debates más candentes que protagonizan numerosos titulares actuales sobre el conflicto.

Volviendo a la serie de ciencia-ficción, una vez pasada la Gran Guerra Rusa (sin dar muchas fechas concretas), los británicos se sienten aborrecidos por la inacción de su gobierno y consideran que su política de exteriores se encuentra debilitada. Entra a escena Roger ap Gwilliam, villano del episodio y candidato a primer ministro de Reino Unido de ideología de extrema-derecha.

Gwilliam se aprovecha de la situación para crear Albion, un partido político que se alimenta del miedo de la ciudadanía a la pasividad de los poderes fácticos ante un posible nuevo conflicto. En concreto, Gwilliam promete intervenir directamente con armas nucleares en caso de una futura secuela de la Gran Guerra Rusa o ante cualquier otro país invasor. De nuevo, la presencia de armas nucleares hace referencia directa a las amenazas actuales de Putin y de sus peligrosas pruebas y simulacros. Si quieres saber que ocurre con Gwilliam, y cómo el Doctor y su Compañera actual le paran los pies, te invitamos a que veas el último episodio emitido.

En cuanto a si realmente viviremos en el mundo real algo parecido a la Gran Guerra Rusa de Doctor Who... mucho nos tememos que debemos esperar al siguiente "episodio" de la raza humana.