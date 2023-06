Convierte tu viejo móvil en una cámara de videovigilancia con esta aplicación gratuita

Si no quieres gastarte mucho dinero en un sistema de videovigilancia para tu bebé o mascota, hay una solución muy sencilla que no requiere gastar ni un solo euro. Para poder poner en marcha este truco solo hace falta un móvil que ya no utilices e instalar una aplicación gratuita.

Lo primero que hay que hacer es abrir Google Play y buscar la aplicación 'Alfred cámara'. Es necesario instalarla en los dos teléfonos que se van a usar, el que emitirá las imágenes y el que las recibirá.

Para poder conectar los móviles entre sí, solo hay que poner el mismo correo electrónico en ambos. Una vez estén configurados los smartphones, habrá que determinar cuál funcionará como emisor y cuál como receptor. Es importante que el teléfono que ya no usamos sea el receptor, ya que deberá estar conectado a la luz todo el día y su batería se deteriorará.

El siguiente paso será colocar el teléfono viejo en el lugar que más visibilidad proporcione, o cerca de la puerta, para ver quién entra. Será necesario también que ese lugar estratégico tenga un enchufe cerca para dejar el móvil cargando.

La aplicación permite además enviar señales lumínicas encendiendo el flash del móvil antiguo, o señales acústicas de emergencia, que emitirán ruidos desde el dispositivo. Pero lo mejor de la aplicación es que se puede mandar un mensaje de voz de un dispositivo a otro, para que quien esté al otro lado lo escuche.

Así que, si quieres tener controlado a tu bebé en la cuna, a tu mascota cuando sales de casa, o simplemente quieres vigilar tu casa cuando estás de viaje, esta solución es sencilla y muy económica.