Estos son los países prohibidos para Telegram

A poco de que se bloquee Telegram en España después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenara ayer la suspensión cautelar del mismo a raíz de la denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+ por el presunto uso no autorizado de contenidos audiovisuales sujetos a derechos de autor.

El juez Pedraz, tal y como informan desde El Confidencial, ha dado tres horas de plazo desde la recepción de su comunicación para suspender de forma cautelar Telegram en España. A la hora de publicación de esta noticia, el servicio de mensajería instantánea funciona con normalidad, si bien algunos usuarios y administradores de grupos y canales de la aplicación hayan dedicido mudarse a la gran alternativa, Whatsapp, ante el inminente "cierre" en nuestro país.

Así, por el momento, España se suma a los países en los que está bloqueado Telegram en el mundo.

Países en los que Telegram está bloqueado

Además de en España, en el momento de publicación de esta publicación, los países del mundo en los que actualmente está bloqueado Telegram se localizan en el continente asiático. Las razones de dicho bloqueo, al contrario que nuestro país, responden a cuestiones políticas:

China: está bloqueada desde 2015 con el fin evitar la difusión de críticas al Gobierno

está bloqueada desde 2015 con el fin evitar la difusión de críticas al Gobierno Pakistán: desde 2018

desde 2018 Irán: se bloqueó de forma temporal en 2017 hasta que la medida fue ya permanente en 2018.

se bloqueó de forma temporal en 2017 hasta que la medida fue ya permanente en 2018. Tailandia: desde 2020

desde 2020 Corea del Norte: no disponen de acceso a Internet.

Fuera de Asia, la aplicación no está operativa en Cuba desde 2021. El bloqueo de la misma vino determinado por la difusión masiva de protestas al Gobierno. Por su parte, varios han sido los países que han adoptado la medida pero solo de forma temporal, como fue el caso de Brasil por incumplir la norma de compartir datos de los usuarios; una medida que no fue definitiva debido a que el Tribunal investigador no encontró información suficiente para tales efectos.