Los objetos que provocan que tu wifi sea más lento

Desde que Internet llegase a nuestras vidas, no hay casa o empresa que no tenga un router wifi entre sus cuatro paredes. En los últimos tiempos, la velocidad de internet lo es todo y cuando no funciona bien nos frustramos. En muchas ocasiones la velocidad lenta se debe al distribuidor de la señal. Pero otras veces las provocamos nosotros mismos.

Hay problemas de conexión que podemos evitar. No somos conscientes de ello, pero muchos objetos cotidianos causan interferencias y provocan que sea más lento.

Objetos que hay que alejar del router



Los microondas usan ondas electromagnéticas de 2,4 GHz, similares a los de los wifi antiguos con transmisión baja. La calefacción también puede intervenir en la velocidad del internet si está en diferentes puntos del hogar. Los componentes metálicos de las televisiones también provocan interferencias con la señal wifi.

Las radios tampoco son amigas de los router debido a las frecuencias que tienen, ya que suelen estar en los mismos estándares que el wifi. Los dispositivos bluetooth generan una conexión inalámbrica que puede interferir en los procesos de transmisión del internet. Y, por último, los vidrios o los espejos que contengan incrustaciones metálicas son objetos a evitar igualmente.

Otro motivo por el que la velocidad del internet se ralentiza puede ser el robo de datos. Para solucionar este problema es recomendable cambiar periódicamente la contraseña y reiniciar de vez en cuando el router.