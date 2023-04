Esta agente de la Policía responde con toda la contundencia tras los comentarios sobre su físico

Una agente de la Policía Nacional ha respondido con toda la contundencia a los mensajes sobre su físico que estaba recibiendo en los últimos días en TikTok.

Todo ello a raíz de un vídeo subido a esa red social en el que daba consejos para que los ciudadanos no sean estafados cuando compran un coche de segunda mano.

"No he podido escuchar ni una palabra... me he perdido en sus ojos.....", "creía que estaba en PorunHub hasta que vi la cuenta", "¿De qué se trata? Porque solo escucho a la futura madre de mis hijos diciendo que vaya a buscarla" y "Me declaro culpable de lo que usted quiera" han sido algunos de los comentarios que ha recibido.

La agente ha subido después un vídeo en el que muestra algunos de ellos mientras señala: "¿Has recibido mensajes o comentarios de este tipo en redes sociales? No tienes que aguantarlo. Repórtalo a la plataforma y, si es delito, denúncialo. Lo perseguiremos", avisa.

En el vídeo original, la Policía señalaba: "Evita que te estafen si vas a comprar un coche de segunda mano. Aquí tienes cinco consejos".

"Desconfía de precios demasiado bajos, no adelantes nunca dinero, verifica la identidad del vendedor, si te dice que se encuentra en otro país, raro. Comprueba las posibles cargas y antecedentes del vehículo para eso puedes solicitar en la DGT un informe con todos los datos relativos al vehículo y a sus titulares", informaba.