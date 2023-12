Álex Ubago es rotundo al hablar de la monarquía y acaba dando este consejo a Leonor

La Leonormanía sigue dando que hablar. Desde que la princesa Leonor juró la Constitución, mucho se ha hablado del papel de la hija de Felipe VI, incluso gente de dentro de la cultura, como lo ha hecho ahora el cantante Álex Ubago.

El artista ha sido entrevistado en El Español y se ha sincerado sobre lo que piensa de algunos temas de actualidad, como el nuevo Gobierno progresista o la situación actual de la monarquía en España.

Tras preguntarle que qué consejo le daría a la futura reina sobre el amor, Álex Ubago ha sido rotundo. "No me atrevo yo a aconsejarla... Pero en todo caso mi consejo sería que disfrute de la vida y que haga lo que haga, lo haga a tope, a muerte, que viva las cosas sin dejarse nada dentro. Ese sería mi consejo, simplemente", ha señalado.

Al ser preguntado si le convence el papel de la princesa Leonor, el cantante ha reconocido que no se considera monárquico. "Yo también me considero republicano, aunque nunca he mostrado mis opiniones políticas", ha explicado.

"Siempre he cuestionado la figura de la monarquía, pero cuando he coincidido con Letizia o con el actual rey Felipe… son personas encantadoras. No te puedo decir otra cosa", ha justificado el artista.

Tras ello, tampoco ha dudado en hablar del nuevo Gobierno de coalición. Un Ejecutivo "de izquierdas" que le ha dejado "sensaciones encontradas". "Por un lado me alegro, pero he sentido dudas y cierta decepción", ha expuesto.

Álex Ubago cree que Pedro Sánchez "ha pisado sus principios con tal de gobernar, la cosa de pasar por el aro que sea…". "Yo no sé de política, no soy ningún experto, pero entiendo que tienes que tirar para un lado o para el otro. No sé. Creo en el consenso, pero sí siento que este Gobierno se ha formado a costa quizá de pisar unos principios que a muchos no les han gustado, aunque sea con la intención de llegar a buen puerto", ha reprochado.