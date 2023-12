Analiza qué está pasando últimamente en Madrid: dice que la clave son los "jaranafílicos"

En los últimos días, Madrid está siendo noticia por las enormes aglomeraciones que está habiendo en las calles más céntricas debido, sobre todo, a que miles y miles de personas acuden allí para ver la iluminación navideña y realizar compras.

En ese contexto, el usuario de X Daniel Méndez ha publicado un hilo en el que analiza qué está pasando últimamente en la capital de España y que está provocando numerosas reacciones.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En su opinión, Madrid es ahora mismo "la capital del tumulto" porque "hay colas por todos lados: "Cuatro horas para comer una hamburguesa en el food truck de Dabiz Muñoz que acaban en reyertas. Colas de 200 metros para comer un buñuelo de bacalao. Turnos de más de 100 personas para comprar un bocadillo de calamares".

A eso añade también las enormes colas de Doña Manolita, las colas "para comprar un mollete de tortilla de alta cocina en el Barrio de Salamanca", "colas nocturnas de influencers para la apertura de una tienda efímera de la marca de ropa china lowcost Shein".

Por todo ello, dice que "Madrid es una distopía de la espera" y que tiene que ver en buena medida que "mucha gente en España sufre jaranafilia", una "psicótica necesidad de ir a lugares llenos de gente y de ruido, de llegar a una playa vacía donde solo hay dos sombrillas y colocar la tuya junto a una de ellas (basado en un hecho real), de tirar petardos en comunión...".

"Es la España que se va de puente a una ciudad contaminada, atestada de obras, de ruidos, de atascos y coches. Una España que ama la muchedumbre, el jolgorio, el infierno en vida", resume antes de añadir: "No tengo ninguna duda que son los mismos que compraban el papel higiénico en la pandemia por el solo hecho de que se estaba agotando".

En este sentido, asegura que Madrid es el lugar perfecto para los jaranafílicos porque se trata de "una ciudad cada vez más desustanciada, focalizada en echar a sus ciudadanos y en llenarla de turistas desubicados".

Y remata: "Esa gente, la gente que necesita la muchedumbre, la gente que tiene miedo a estar sola, lo tiene porque sencillamente no se aguanta. Y no me extraña".