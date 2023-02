El anuncio de una tienda de muebles que causa sensación: "Qué maravilla"

The last of us es una de las series más de moda del momento. La adaptación del famoso videojuego está atrayendo la atención de cientos de miles de personas en todo el mundo, que esperan ansiosos cada nuevo capítulo.

Pero esa ficción también ha estimulado la imaginación de los creativos, que se exprimen el cerebro para llamar la atención sobre sus productos. Y, en este campo, la tienda Merkamueble se ha llamado el sobresaliente.

La compañía ha jugado con el nombre de la serie para publicar en sus redes sociales un cartel en el que, con ambientación similar al de The last of us, se puede leer: "Quedan muy pocos, las rebajas se acaban. Ellos son... The last sofás (los últimos sofás)".

La imagen se ha movido rápidamente por las redes sociales, provocando reacciones como estas: