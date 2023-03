Arturo Pérez-Reverte carga contra la cuenta de Twitter de la RAE por unos tuits

PABLO CUADRA VIA GETTY IMAGES

Polémica entre los académicos de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) a cuenta de la medida anunciada este jueves: el adverbio "solo" (que equivale a solamente) podrá llevar tilde, al igual que los pronombres demostrativos "este, ese y aquel", con sus femeninos y plurales, cuando a juicio del que escribe haya un riesgo de ambigüedad.

Arturo Pérez-Reverte ha cargado contra el perfil de Twitter del organismo por lo que considera "información sesgada e inexacta" al hablar sobre esta nueva medida. En respuesta a un usuario, @RAEinforma ha explicado sobre el asunto de "solo" que "lo aprobado no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad".

En otro tuit han señalado que "se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad".

"Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como «Sólo vino Ana a la fiesta», será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación", ha dicho en un tercer tuit.

Por último, ha resaltado: "La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio «solo» ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable".

Sobre esto se ha pronunciado Reverte indignado. "¿"No se añade nada nuevo"?¿"Lo tendrá que justificar"? Lamento decir que @RAEinforma, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso", ha dicho el escritor y académico.