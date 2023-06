Bronca en Twitter entre Santiago Segura y Guillermo Toledo: "Me has sentenciado hace años"

Los actores Guillermo Toledo y Santiago Segura han protagonizado un duro rifirrafe en Twitter después de que el primero tuitease una noticia cuyo título dice: "La Audiencia Nacional obliga a Santiago Segura a pagar casi un millón de euros a Hacienda por su productora".

"Lo tiene todo y le sobra de todo pero no es suficiente y quiere más. La codicia", ha escrito Toledo junto a ese titular. Al poco, Segura ha respondido contundente: "Mi admiración a este señor como actor, es infinita, como persona no tanto".

"Te enseñaría un mensaje de wassap suyo agradeciéndome que denunciara en televisión el veto laboral que sufría… para ahora decir, por un titular que ha leído (en la misma prensa de la que tan poco se fía en otras ocasiones) que llevo 'años robando a España'. En fin…", ha agregado Segura.

Tras ello, Toledo ha replicado afirmando que eso no lo dice ni él ni un titular de prensa, sino "toda la prensa que informa sobre un auto de la Audiencia Nacional que sentencia a tu productora a pagar 827.000 euros que trataste de no pagar".

"Yo soy una persona regulera tirando a muy mala, pero no soy un ladrón", remata Toledo, que ha sido respondido por Segura: "Yo tampoco soy un ladrón. No he robado a nadie, y ni siquiera 'debo' nada, ese dinero se proveyó en 2016, cuando un inspector decidió que los asesores no habían aplicado correctamente una norma. Como ellos pensaban que si, se litiga con hacienda, y los juzgados deciden".

"No hay fraude, ya que si entendiesen que había intención de defraudar, pueden ir por lo penal, o meterte una multa (que tampoco es el caso). Que si, que es el titular llamativo, clásico clickbait, y lo tuyo es lo 'fácil', leo cualquier mierda, me indigno e insulto. Y yo, pues siento mucho que estés tan equivocado", ha subrayado el creador de la saga Torrente.

Pero Toledo ha contraatacado: "Echarle el muerto a los 'asesores' es de primero de defraudador, Santiago. Lo mínimo decente que se puedes hacer es, reconocer el intento de desfalco, pedir disculpas y esconder la cabeza unas semanitas. ¿Por qué no te indignas con la prensa que lo publica y sí conmigo?".

Según Toledo, Segura prefiere "señalar al blanco fácil que a la poderosa prensa" porque sabe que necesitará a los medios: "Demándalos por injurias, si es mentira lo que publican, pero tirar contra el mensajero es lo más fácil. Y lo más cobarde".

Mientras, Segura ha remarcado que la prensa no le ha llamado ladrón "y los que han patinado y hablado de fraude, que no es, pues sí que serán demandados".

"Entiendo que tú, tus declaraciones, las has hecho a la perfección y has pasado airoso las inspecciones que hayas tenido, te felicito por ello. Pero no siempre pasa eso, y con algunos contribuyentes tiene el fisco discrepancias (hasta con Monedero)", ha añadido.

Pero Toledo ha insistido: "Santiago, tú puedes hacer todas las piruetas argumentales que quieras que esto es intentar robar casi 900.000 euros de dinero público te pongas como te pongas. Y hasta aquí, que la prensa se debe estar frotando las manos con esto. Que seas muy feliz".

"Te deseo también que seas muy feliz en tu lucha. Ya te he explicado que no ha habido intención de defraudar, para eso hay cárcel y cuantiosas multas. No es el caso. Pero tú insistes en insultar hablando de 'robo'. Para ti la perra gorda, yo estoy tranquilo y satisfecho con mi aportación a lo público, fruto de todo mi curro, a lo largo de mi vida.

Salud", ha intentado zanjar Segura.