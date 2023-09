Buenafuente y Berto desenmascaran al kamikaze conductor del Tesla y el truco de la naranja

Buenafuente y Berto iniciaron este sábado la undécima temporada (aunque ellos no lo saben) de Nadie Sabe Nada con el primer programa (aunque han seguido ‘trabajando’ todo el verano y Berto tiene pensado pedir seis meses de vacaciones a la Cadena SER), que nos ha dejado ‘vivecdotas’, ‘cencia’, la aparición de viejos invitados como Ferran Adrià y el descubrimiento del conductor que usa una naranja para quedarse dormido en su Tesla. Esta curiosa ‘vivécdota’ tuvo lugar en Madrid y la pareja la ha bautizado como: Naranja al volante, peligro constante.

Tanto Buenafuente como Berto coinciden en la peculiaridad de todas aquellas personas que forman parte del mundo Tesla, ese coche ‘fantástico’ creado por Elon Musk, que es capaz de sorprender a propios y extraños con pedos tanto dentro como fuera del coche. “Son un grupo apasionado por la tecnología, al mismo nivel que los que tienen una freidora de aire y no puede dejar de hablar de ella. Quien tiene un Tesla, tiene un tesoro” sostiene con firmeza Berto. “Y cuando entras te explican todo lo que hace el coche. Tiene unas cámaras y sacan una carta pedo. Le dan a un botón y suena un pedo. Es una broma Tesla, una broma Elon Musk…”, añade.

El estudio exhaustivo de la revolución tecnológica que ofrece Tesla tampoco pasa desapercibido para Buenafuente: “El pedo también se oye por fuera, puedes lanzar pedos hacia fuera”.

Pero sin duda el mundo Tesla tiene ahora mismo una figura de la que todos hablan: Naranja al volante. Y Buenafuente no dudó en destapar la historia, aunque ahora se busca al protagonista para conocer su versión. “El Tesla puede conducir solo y en algunos países lo permiten, pero por legislación en España no se puede, aunque esto se puede desbloquear en algún momento. Tesla tiene un sensor por el cual tienes que tocar el volante cada 20 segundos para que el coche no se pare. Esta fuente nos cuenta que el otro día en Madrid pararon a un tío en la M-40 (podría ser M-30 o M-50) que había puesto una naranja en el volante. Este hombre se echa hacia atrás en el asiento, apoya la cabeza contra el reposacabezas y se ata una cinta que le coge la cabeza y por detrás del reposacabezas. Nuestra teoría es que llevaba varias horas dando vueltas por Madrid y eso hizo saltar algunas alarmas. Lo detuvieron porque le hicieron una foto con la boca abierta y alguien pensó que ese hombre iba dormido”.

Una ‘vivécdota’ fascinante que ahora busca final con la versión de ‘Naranja al volante’ y el programa hará lo posible por contactarle. Una historia aparentemente real con Andreu Buenafuente y Berto Romero, pero nadie sabe nada…