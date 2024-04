¿Cepillo de dientes eléctrico o manual? Un experto odontólogo revuelve la duda

El odontólogo José Luis Alonso ha estado en Hora25, el programa de Aimar Bretos en la Cadena SER, y ha despejado alguna que otra duda sobre la salud dental, de vital importancia para prevenir todo tipo de enfermedades.

El periodista le ha preguntado al experto si es mejor usar un cepillo eléctrico o uno manual. "Ambos son eficaces en la remoción de la placa. Lo fundamental en el cuidado oral es la eliminación de la placa y la mejor manera de hacerlo es hacerlo de una manera mecánica", ha empezado contando.

"Ambos cepillos son igual de eficaces, quizá un poquito más el eléctrico. Lo que sí ocurre es que el cepillo eléctrico es mucho más sencillo de utilizar. El manual es sensible a la técnica, al movimiento. No todos tenemos la misma habilidad, no nos paramos en cada diente haciendo el giro adecuado, etc.", ha proseguido.

Ha zanjado el tema diciendo que el eléctrico "simplifica mucho la limpieza, la eliminación de la placa" por lo que este modelo le parece "una buena opción".