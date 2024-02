Preguntan por 'Zorra' a David Bisbal y su respuesta se sale de lo común

David Bisbal ha sido uno de los últimos artistas en pronunciarse sobre Zorra, la canción que representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmo, Suecia. El cantante almeriense actuó el pasado sábado en los Goya y allí habló del tema de Nebulossa.

De hecho, Bisbal se salió un poco del tono 'bélico' entre detractores y partidarios de la canción —que como siempre en España se ha llevado al terreno de la política— y se centró más en la melodía y en la experiencia de Eurovisión que en la letra.

"Me ha gustado el sonido de la canción. Me ha gustado muchísimo. Ahora cuando tenga la oportunidad de saludarla le voy a recomendar que no se ponga nerviosa porque en este tipo de concursos da igual quedar en primera posición, segundo o la vigésima. Lo que importa es que te sientas feliz y a gusto y espero que ella disfrute de verdad", ha declarado Bisbal ante los medios.