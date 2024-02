Este sonido común en España es de mala educación en Estados Unidos: si viajas allí, mejor no hacerlo

Una estadounidense que vive en España ha contado en TikTok que hay un sonido concreto que le molesta un poco de los españoles: "Este en particular suena como muy maleducado en inglés".

El sonido en concreto es una especie de "hmmm": "No sé ni si lo hago bien porque no soy de aquí y no es un sonido...". La creadora de contenido ha explicado que ella también lo hace sin querer y cuando está en su país tiene que tener cuidado de no hacerlo porque allí suena mal.

Ha explicado que entiende que en España se usa para decir que sí, para afirmar lo que una persona ha dicho. Ese gesto, en Estados Unidos, puede parecer de enfado y al principio no entendía su significado y ella pensaba que la gente estaba enfadada con ella.

Para terminar ha señalado que esto en inglés es "súper maleducado": "Es como 'están enfadados contigo' o como que tú no eres nada. No sé si lo entendéis pero si tú vas a Estados Unidos no podéis decir 'hmmm' para decir que sí y si tú eres de Estados Unidos y vienes a España no pasa nada, nadie está enfadado contigo".