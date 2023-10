Estos dos minutos de Guillermo Fesser hablando de Israel son de lo más difundido de los últimos días

El periodista Guillermo Fesser ha firmado una de las reflexiones que más se está compartiendo sobre el conflicto armado entre Israel y Palestina y el papel de Estados Unidos en todo ello.

En una intervención el programa Sábado Clave, Fesser lamenta que "lo que es muy triste también es que el presidente de Estados Unidos no pueda diferenciar ante su pueblo lo que es un país y lo que es un Gobierno".

"Porque yo jamás creí que iba a decir esto, pero ahora mismo en el Gobierno de Israel hay un judío nazi. Es compatible. Es judío y es nazi. Un señor que descaradamente apoya el exterminio del pueblo palestino. Es de libro para psicólogos, es el niño maltratado que se ha convertido en maltratador, le hicieron un holocausto y es lo que ha aprendido y es lo que está aplicando él para la gente que tiene alrededor".

"El que lee la prensa de Israel sabe que Israel está metido ahora mismo en una crisis enorme política con manifestaciones masivas, con la mitad del país que está en contra de que Netanyahu convierta eso en una dictadura. Está el país realmente hasta este ataque al borde de la guerra, pero no contra los palestinos, sino al borde de la guerra civil entre judíos por primera vez", ha asegurado el periodista.

Según Fesser, el ataque del anterior fin de semana "lo han hecho los palestinos pero beneficia políticamente a Netanyahu porque justifica su política represiva".

"Biden tiene que apoyar como los anteriores unilateralmente a Israel porque hay muchos judíos en Estados Unidos que votan. A él no le preocupan los judíos liberales como Woody Allen que leen el New York Times en Manhattan porque Israel es como la madre a la que prefieren que no se le miente pero saben lo que está pasando. Le preocupan los conservadores protestantes del cinturón bíblico del sur, que son muchos millones", ha advertido.

El periodista ha resaltado que "es gente que la Biblia y para ellos es todo y ahí dice que el pueblo de Israel es el elegido del señor y con Israel no se mete nadie".

"Lo que a esta gente no le han explicado nunca es que el pueblo de Israel de dios de la Biblia no tiene nada que ver con el Estado de Israel declarado por una resolución de Naciones Unidas en 1947. Les han dicho que eso era un desierto, que llegaron los judíos y lo han hecho próspero y los árabes envidiosos se lo quieren quedar", ha destacado.

"No les han dicho que era parte del imperio otomano, un lugar muy próspero. Este apoyo unilateral de Biden no beneficia nada a Israel porque es como el niño mimado que cada vez que mete la pata está el padre detrás para salvarlo. Y si EEUU hubiese dejado a Israel no tan subvencionado, quizá Israel no hubiese tenido más remedio que negociar con sus vecinos y estaríamos viendo un oriente medio quizá más tranquilito", ha terminado.