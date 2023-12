Explica lo que le ha pasado con una trabajadora de Kiabi y ahora todos piden lo mismo a la empresa

Esta es una de esas historias que, de vez cuando, reconcilian con la humanidad. Ha ocurrido en una tienda de la cadena Kiabi en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

Todo después de que la usuaria de X (el antiguo Twitter) @MacDreaming haya relatado el detalle que tuvo con ella y con su hijo una trabajadora de la compañía.

"No sé de qué manera agradecer a la chica que me atendió ayer en @KiabiES de La Línea de la Concepción. Me dio preferencia como cliente, al percatarse en segundos que mi hijo es TEA", explica.

La usuaria lamenta que "en el ticket solo aparecen sus siglas" y añade: "No sé como podría ponerle una hoja de agradecimiento".

Entre las reacciones, otra persona ha señalado: "Yo tengo un hijo con autismo y nunca he tenido esa suerte… hoy en día hay más consciencia sobre el autismo… aún así… falta mucho trabajo por hacer para una verdadera inclusión".

Y la clienta que ha compartido su experiencia ha dado más detalles de lo que la trabajadora hizo por ella: "Ni embarazada me había pasado nunca. Y ayer esta chica me miró a los ojos y me dijo 'Yo sé lo que es".

Tras la avalancha de mensajes de usuarios que han agradecido a Kiabi tener a trabajadores así de empáticos y han reclamado que premien a esa empleada, la empresa ha respondido.

"Hola @MacDreaming, ¡qué ilusión nos hace leerte!😍 Nos alegramos de que tu experiencia en tienda haya sido tan positiva💙. Acabamos de hacer llegar tu mensaje a la tienda para felicitar a la compañera que te ayudó. ¡Mil gracias por todo y te deseamos felices fiestas!🎄✨", ha escrito la empresa.