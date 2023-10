Explica lo que "muchos españoles" hacen en Australia: "No está bien, siempre dando la nota"

La picaresca española es mundialmente conocida y eso hace que en algunos países los españoles no acabemos de tener buena fama.

El usuario de TikTok @alex.cst__, un español que vive en Australia, ha explicado lo que, según asegura, "muchos españoles" hacen en Sidney y que "no está bien".

"Yo no la había escuchado nunca y aquí se nota que un español siempre se piensa que es el más listo del mundo. De verdad, allí donde vamos tenemos que dar la nota. También os digo que yo no lo he hecho nunca", asegura.

Según relata, "a algún super dotado se le ocurrió la brillante idea de picar en el autobús y grabar el audio que suena cuando tú picas en el autobús".

"Entonces claro, la gente pasa ese audio, se ve que es super famoso, sacas una tarjeta en el autobús cualquiera que no pague y en el móvil, con el altavoz al máximo, pones el audio. Entonces haces bip y pasas y no pagas. Está fatal hacer eso, pero la verdad me hizo mucha gracia", admite.

En los comentarios, muchos usuarios advierten de las consecuencias que puede tener eso: "Claro y después suben los de seguridad y escanean las tarjetas y te ponen una multa de 200 dollis si no has pagado".